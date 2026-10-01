Legge elettorale, scacco al Parlamento

Nel dibattito politico sulla riforma elettorale e costituzionale promossa dal Governo Meloni, la narrazione ufficiale fa leva su un’idea seducente e semplificata: restituire ai cittadini la scelta del Governo. L’immagine del «premier eletto dal popolo» è presentata come la soluzione definitiva all’instabilità degli esecutivi italiani, alle maggioranze variabili e alle trattative di palazzo. In questa rappresentazione, il voto permetterebbe agli elettori di individuare con chiarezza chi governerà e di attribuire a quella persona una responsabilità politica diretta.

L’assetto istituzionale che ne deriverebbe, tuttavia, delinea uno scenario più complesso: la centralità del Presidente del Consiglio si affermerebbe a scapito della rappresentanza democratica e del ruolo del Parlamento. Il fulcro del progetto è il legame tra l’investitura diretta del capo del Governo e la composizione delle Camere. I meccanismi premiali, pensati per assicurare una maggioranza stabile, rischiano di incidere non soltanto sulla formazione dell’esecutivo, ma anche sulla distribuzione della rappresentanza politica. Quando a una coalizione è attribuito un premio per garantire una maggioranza parlamentare, il rapporto tra voti ricevuti e seggi assegnati può allontanarsi dal criterio della proporzionalità.

La scheda elettorale rischia così di trasformarsi: anziché dare voce alla pluralità politica del Paese, finirebbe per diventare soprattutto un plebiscito sul leader e sulla coalizione che lo sostiene. Il problema non riguarda soltanto la formula tecnica con cui si assegnano i seggi. Riguarda anche il significato del voto e le condizioni in cui le diverse forze politiche possono ottenere una rappresentanza effettiva. Un sistema costruito principalmente per produrre una maggioranza può penalizzare le formazioni minori e comprimere la presenza delle opposizioni, soprattutto se non prevede soglie e garanzie adeguate. La stabilità, in questo caso, non sarebbe il semplice risultato di un consenso ampio e consolidato, ma potrebbe dipendere anche da regole che amplificano il peso della coalizione vincente.

Per questo la questione non può essere valutata solo in base alla capacità di formare un governo: occorre considerare anche quanto fedelmente le istituzioni restituiscano la varietà delle opinioni espresse dagli elettori. In questa prospettiva, il presidente del Consiglio non sarebbe più soltanto un primus inter pares, chiamato a mediare tra le diverse componenti della coalizione e a costruire un sostegno parlamentare attraverso il confronto. Diventerebbe il principale depositario della volontà popolare, forte di una legittimazione personale capace di imporsi sulle dinamiche delle Camere. Una simile investitura può rafforzare il rapporto diretto tra elettori e capo del Governo, ma rischia anche di rendere più difficile il controllo parlamentare: ogni critica o dissenso potrebbe essere presentato come un ostacolo alla volontà espressa nelle urne, anziché come una componente ordinaria della vita democratica.

Legge elettorale ed equilibrio costituzionale

La stabilità dell’esecutivo smetterebbe così di essere soltanto il risultato di un equilibrio politico e del confronto tra le forze rappresentate in Parlamento. Potrebbe diventare il fine a cui subordinare l’equilibrio costituzionale, come se la rapidità e la continuità dell’azione di Governo fossero sufficienti, da sole, a garantire un buon funzionamento delle istituzioni. Ma la stabilità non coincide automaticamente con l’efficacia delle politiche pubbliche: un Governo può restare in carica a lungo senza risolvere i problemi del Paese, mentre un sistema capace di gestire il dissenso può risultare più rappresentativo e più responsabile. A pagare il prezzo più alto di questo accentramento potrebbero essere le Camere.

Se il loro destino è legato a doppio filo alla sopravvivenza del premier, secondo la logica dell’aut simul stabunt aut simul cadent, cambia profondamente anche il ruolo dei parlamentari. Il rischio è che la prospettiva dello scioglimento o della fine anticipata della legislatura riduca la possibilità di esprimere dissenso all’interno della maggioranza. Deputati e senatori potrebbero trovarsi di fronte a una scelta particolarmente gravosa: sostenere l’indirizzo del capo del Governo oppure contribuire, anche attraverso un voto critico, alla crisi dell’esecutivo e alla caduta delle Camere. La Costituzione affida ai parlamentari il compito di rappresentare la Nazione e stabilisce che essi esercitino le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Questo principio non elimina la disciplina dei partiti né gli impegni assunti davanti agli elettori, ma tutela l’autonomia necessaria per valutare le proposte, modificarle e, quando serve, contestarle. Se la permanenza in Parlamento dipende direttamente dalla sorte del premier, tale autonomia rischia di indebolirsi. Deputati e senatori potrebbero essere ridotti a una sorta di truppa al servizio dell’esecutivo, più attenta a non incrinare la maggioranza che a esercitare pienamente le proprie prerogative. Il dibattito, la presentazione degli emendamenti e il controllo sull’operato del Governo potrebbero trasformarsi in adempimenti formali, soprattutto quando il risultato parlamentare è determinato in partenza da una maggioranza strettamente legata al leader. Eppure le Camere non hanno il solo compito di approvare le decisioni dell’esecutivo: devono esaminare le proposte, verificarne gli effetti, ascoltare le istanze dei territori e consentire alle opposizioni di svolgere un controllo effettivo.

La dialettica parlamentare, componente essenziale della democrazia rappresentativa, verrebbe trattata come un ostacolo alla rapidità decisionale richiesta dal Governo, anziché come una garanzia contro decisioni affrettate o insufficientemente discusse. Il rischio riguarda anche la qualità delle leggi. Il confronto parlamentare può rallentare l’approvazione dei provvedimenti, ma può far emergere conseguenze non previste, correggere errori e integrare punti di vista esclusi dalla proposta iniziale. Se la velocità diventa il criterio dominante, si riduce lo spazio per valutare alternative e ascoltare gruppi sociali con interessi diversi. La capacità di decidere è importante; lo è altrettanto la possibilità di comprendere chi beneficia delle decisioni, chi ne sostiene i costi e quali strumenti siano disponibili per correggerne gli effetti. L’argomento centrale della maggioranza è la governabilità, presentata come un bene assoluto.

Le difficoltà di formazione e tenuta dei governi sono un problema reale e non possono essere liquidate. Chi sostiene la riforma può ragionevolmente osservare che una maggiore continuità dell’esecutivo renderebbe più chiaro il rapporto tra promesse elettorali e responsabilità di governo, e consentirebbe agli elettori di giudicare con maggiore immediatezza chi ha governato. Tuttavia, questi obiettivi non risolvono da soli la questione decisiva: quali contrappesi devono accompagnare il rafforzamento del premier e quali garanzie devono proteggere le minoranze, il Parlamento e gli altri organi costituzionali? Una stabilità ottenuta restringendo gli spazi di confronto e sacrificando la rappresentatività rischia di produrre soltanto un’efficienza apparente. Un Parlamento indebolito non elimina le tensioni sociali e i conflitti del Paese: li priva della loro sede naturale di mediazione e li spinge fuori dalle istituzioni. Quando una parte della società non si riconosce nelle decisioni pubbliche o non trova canali adeguati per far valere le proprie ragioni, il dissenso non scompare.

Può invece manifestarsi in forme più radicali, alimentando sfiducia verso le istituzioni e distanza dalla partecipazione politica. Il modello delineato dalla nuova disciplina elettorale e costituzionale segna una cesura profonda rispetto alla tradizione della Repubblica parlamentare. In tale tradizione, il Governo trae la propria legittimazione dal rapporto di fiducia con le Camere, mentre il Presidente della Repubblica esercita le funzioni previste dalla Costituzione e il Parlamento conserva un ruolo centrale nella formazione delle decisioni. Modificare questo equilibrio significa intervenire non solo sulle modalità di scelta del capo del Governo, ma anche sul funzionamento complessivo dei poteri e sulle garanzie che impediscono a una maggioranza di concentrare eccessivamente l’autorità. Rafforzare la centralità del premier non significa necessariamente rafforzare la democrazia: significa spostarne il baricentro.

Una riforma di questa portata dovrebbe essere giudicata anche in base alla capacità di preservare il pluralismo, l’autonomia delle Camere e il ruolo di controllo delle opposizioni, non soltanto alla promessa di governi più duraturi. Si può promettere una risposta più rapida alle urne, ma non al prezzo di trasformare il Parlamento da luogo della sovranità popolare in semplice notaio delle decisioni del Governo. La governabilità è un obiettivo legittimo; deve però restare compatibile con la rappresentanza, il confronto e i contrappesi che rendono effettiva la democrazia costituzionale.

*Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (Riacs), Rutgers University of Newark (Usa)