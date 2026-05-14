L’emergenza dei delitti d’impeto

Mentre lo Stato constata un calo dei reati comuni di matrice predatoria, un’ombra diversa — più informe e imprevedibile — si affaccia sul nostro Paese. Gli stessi dati (2025) ci consegnano un paradosso inquietante: siamo meno minacciati dai “professionisti del crimine” e sempre più esposti alla furia dei nostri vicini di casa, dei compagni di banco o di uno sconosciuto incrociato al parcheggio. Siamo entrati nell’era dei delitti d’impeto. Questa trasformazione di un fenomeno criminale, già noto agli studiosi, non costituisce soltanto una variazione statistica ma rappresenta un mutamento culturale e psicologico che richiede una ridefinizione delle strategie di prevenzione e repressione.

Che cosa spinge una persona comune, spesso incensurata, a trasformare una banale lite per un parcheggio in una tragedia irreversibile? La risposta risiede in quello che noi studiosi chiamiamo l’assenza dello spatium deliberandi: il ridotto intervallo temporale tra percezione dello stimolo e reazione comportamentale. In questi casi, la decisione e l’esecuzione coincidono in un unico attimo. Non c’è pianificazione, non c’è calcolo costi-benefici. Esiste solo una reazione veemente e sproporzionata a uno stimolo improvviso. Lo spatium deliberandi non indica mera impulsività episodica, ma una compromissione temporanea dei processi cognitivi che consentono l’inibizione e la valutazione delle conseguenze.

È quello che spesso definisco un vero e proprio “sequestro emotivo“: la corteccia prefrontale, sede della logica e del controllo inibitorio, è silenziata da un sistema emotivo dominato da cortocircuiti di risposta immediata. In quel momento, l’individuo “perde la testa” nel senso neuro-scientifico del termine: la capacità di modulare la reazione emotiva cede il passo a risposte automatiche orientate alla percepita minaccia o offesa. Diversi studi neuro-scientifici mostrano come stress acuto, consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche e stili di vita caratterizzati da sonno scarso e alta frustrazione sociale aumentino la probabilità di questi episodi. Non si tratta di determinismo biologico: fattori sociali e culturali mediano ed esacerbano il rischio.

Le statistiche fornite dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Interno non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche e confermano la complessità del fenomeno: a) 286 casi totali registrati nell’ultimo anno; b) i femminicidi d’impeto e i maltrattamenti in famiglia restano la piaga principale; c) la delinquenza minorile legata alla “mala-movida” è cresciuta del 9% negli ultimi sei anni. Questi numeri, oltre a documentare la portata del fenomeno, evidenziano specifiche aree geografiche e demografiche di maggiore vulnerabilità: periferie urbane, quartieri con scarsi servizi socio-educativi e contesti notturni dove l’alcol e l’uso di sostanze sintetiche si combinano con basse opportunità occupazionali giovanili.

Non si tratta solo di cronaca nera, ma di un sintomo di degradazione del tessuto sociale. La violenza sta diventando, specialmente nelle periferie e nelle zone della vita notturna, un codice di comunicazione primordiale, un sostituto della parola, laddove la mediazione culturale è fallita. In molte realtà locali la risposta a un’offesa percepita non passa più per la negoziazione o la richiesta d’intervento delle istituzioni, ma per il ricorso immediato alla forza: un linguaggio che ristabilisce autorità attraverso la paura anziché attraverso relazioni costruite. Questo rovesciamento dei canali comunicativi è il frutto di processi complessi, tra cui marginalizzazione economica, erosione dei servizi di quartiere e una carente tradizione di gestione non violenta dei conflitti.

Dovremmo domandarci da dove nasce quest’aggressività incontrollata. L’eredità psicologica della pandemia ha abbassato drasticamente la nostra soglia di tolleranza alla frustrazione: isolamento prolungato, lutti non elaborati, precarietà lavorativa e didattica a distanza, hanno prodotto un incremento di disturbi d’ansia, depressione e impulsività. La pandemia, tuttavia, è solo uno dei fattori. Viviamo in una società che fatica a gestire il “no”. Ogni rifiuto o critica è percepito come una “ferita narcisistica” intollerabile, da lavare con la violenza o addirittura con la morte. Questa dinamica può essere osservata negli ambienti di relazione intima così come nelle micro-conflittualità pubbliche: dalla lite per un parcheggio alle aggressioni verbali che degenerano in azioni fisiche violente e mortali.

A questo si aggiunge la tossicità del mondo digitale. Le gogne online e i conflitti nati sui social non restano più confinati dietro uno schermo ma traboccano nella realtà, trasformando i “like” mancati o gli insulti virtuali in regolamenti di conti in carne ed ossa. Esempi concreti registrati negli ultimi anni mostrano come campagne diffamatorie, revenge porn o minacce reiterate su piattaforme digitali abbiano preceduto episodi di violenza fisica. Il processo di de-umanizzazione dell’altro, facilitato dall’anonimato e dalla rapidità delle interazioni online, abbassa le barriere empatiche e prepara il terreno per il sequestro emotivo. L’abuso di alcol e nuove droghe sintetiche fanno il resto, agendo da accelerante su un terreno già arido: la combinazione di sostanze che riducono l’autocontrollo e contesti sociali normativamente permissivi aumentano significativamente il rischio di esplosioni violente.

La domanda sorge spontanea: come si ferma un crimine che non risponde alla logica crimnale? La sola repressione, per quanto necessaria per garantire sicurezza e giustizia, arriva sempre un secondo troppo tardi rispetto all’istante in cui scatta l’atto. Se il potenziale criminale è l’individuo della porta accanto che “esplode” all’improvviso, la sfida si sposta sul piano della prevenzione primaria e intersettoriale. È utile distinguere tre livelli d’intervento: prevenzione universale (educazione e cultura civica), prevenzione selettiva (interventi rivolti a gruppi a rischio, come adolescenti nelle aree marginalizzate) e prevenzione indicata (supporto a individui che mostrano segnali di rischio imminente).

Mentre all’estero si sperimenta l’intelligenza artificiale per mappare le aree a rischio rissa e tecnologie di analisi predittiva sono testate su grandi insiemi di dati, la vera soluzione resta squisitamente umana e comunitaria. L’adozione di strumenti tecnologici può supportare l’allocazione delle risorse, ma non può sostituire l’intervento educativo e relazionale.

Serve un’educazione emotiva capillare, dalle scuole: percorsi che insegnino competenze socio-emotive (regolazione della rabbia, empatia, negoziazione), programmi di mediazione dei conflitti nelle classi, formazione per insegnanti e genitori su riconoscimento precoce dei segnali di disagio. Esempi europei mostrano che programmi scolastici strutturati possono ridurre comportamenti aggressivi e migliorare la gestione delle emozioni nei giovani. Dobbiamo, come collettività, reimparare l’arte del conflitto non violento e la gestione della rabbia.

Vincenzo Musacchio è attualmente docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al RIACS di Newark (USA).