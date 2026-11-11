Minacce (e difesa) ibride

Le recenti vicende europee dimostrano che le minacce ibride sono realtà e che a pagare il prezzo più alto è la sicurezza dei cittadini, che si vedono privati di servizi essenziali. Non servono carri armati per mettere in ginocchio un Paese: basta minacciare la presenza di un ordigno, colpire una banca del sangue, compromettere la refrigerazione degli alimenti o mandare in tilt le reti energetiche e di comunicazione. La guerra ibrida della dottrina Gerssimov e di primi attacchi all’Estonia del 2007 combina attacchi informatici, sabotaggi, disinformazione e strumenti di pressione economica e politica, anche senza un conflitto formalmente dichiarato. E gli autori possono essere Stati, gruppi criminali, organizzazioni hacker o soggetti non statali. L’operazione europea «Eastwood», condotta nel luglio 2025 con il coordinamento di Europol ed Eurojust contro la rete filorussa NoName057(16), ha portato a nove arresti, ventiquattro perquisizioni e alla neutralizzazione di oltre cento sistemi informatici. Un esempio concreto dell’importanza della cooperazione investigativa. Anche negli ultimi episodi, che confermano la vulnerabilità dei servizi essenziali, gli analisti ipotizzano un possibile coinvolgimento russo, ma l’attribuzione deve poggiare su prove tecniche verificate, che al momento non consentono conclusioni certe. L’Europa dispone già di strumenti importanti, dalla direttiva NIS2 alla normativa CER sulla resilienza delle entità critiche, fino al regolamento DORA per il settore finanziario. Operano inoltre ENISA, la rete dei CSIRT, EU-CyCLONe ed Europol attraverso il Centro europeo per la criminalità informatica. La ratio della normativa è chiara: l’Europa sviluppa validi atti di indirizzo e coordinamento, ma la responsabilità primaria – come è giusto che sia – resta nazionale. L’Italia ha rafforzato il proprio sistema con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), attraverso il decreto legislativo n. 138 del 2024, attuativo della NIS2.

Tuttavia, la questione decisiva è passare dagli obblighi formali alla loro effettiva applicazione: occorrono controlli sui fornitori tecnologici, sistemi di monitoraggio adeguati e responsabilità precise per i gestori delle infrastrutture. Sarebbe inoltre opportuno prevedere la presenza di CISO, Chief Information Security Officer, responsabili della sicurezza informatica con funzioni dirigenziali e poteri effettivi, superando la logica dei semplici ‘referenti’ e ‘punti di contatto’. Non basta, soprattutto, affidarsi alla collaborazione volontaria tra pubblico e privato: servono obblighi vincolanti, verifiche indipendenti e misure di sicurezza proporzionate alla criticità dei servizi. Ma c’è anche un serio problema di fondo da affrontare: le catene internazionali di approvvigionamento e le dipendenze tecnologiche rendono insufficiente qualsiasi risposta limitata ai confini nazionali ed europei.

Una conferenza internazionale

È qui che l’Italia e l’Unione europea dovrebbero assumere un’iniziativa internazionale: promuovere una Conferenza sulla sicurezza delle infrastrutture civili contro le minacce ibride, sotto l’egida delle Nazioni Unite, coinvolgendo G7, G20 e l’intera comunità internazionale. L’obiettivo non dovrebbe essere una nuova dichiarazione di principio, ma un Protocollo internazionale di ‘buone pratiche’ articolato su tre direttrici: 1) un sistema permanente di allerta e coordinamento tra autorità nazionali, sulla base di standard come ISO/IEC 27001 e NIST Cybersecurity Framework; 2) la cooperazione investigativa, e la verifica indipendente degli attacchi, valorizzando la Convenzione di Budapest e il suo Secondo Protocollo aggiuntivo, insieme a Europol, Eurojust, ENISA e INTERPOL; 3) l’introduzione di standard minimi comuni di sicurezza e resilienza per ospedali, reti energetiche e idriche, aeroporti, telecomunicazioni, servizi finanziari e distribuzione alimentare, valorizzando strumenti già validi come il Sendai Framework delle Nazioni Unite e gli standard dell’International Telecommunication Union.Il Protocollo dovrebbe inoltre rappresentare il primo passo verso una Convenzione internazionale sulla sicurezza delle infrastrutture civili, che impegni gli Stati a non utilizzare le vulnerabilità dei servizi essenziali come strumenti di coercizione politica e pressione sulle popolazioni.

Anche Mosca deve esserci

Beninteso, la Conferenza dovrebbe coinvolgere soprattutto le grandi potenze, a cominciare dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU: Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito e Francia. Anche Mosca deve essere invitata, nella prospettiva di riaprire spazi di confronto diplomatico, compresi quelli legati alla guerra in Ucraina. Peraltro, solo una dimensione multilaterale può portare alla de-escalation della minaccia ibrida e all’ accertamento delle responsabilità attraverso procedure indipendenti e prove verificabili. La coesione internazionale su questo progetto dovrebbe convergere anche per un altro motivo, più inquietante: il rischio della guerra ibridaè cheevolva verso forme di attacco sempre più affidate a reti criminali, gruppi estremisti e soggetti non statali, non controllabili dalle nazioni. La Conferenza internazionale rappresenta perciò il passaggio oggi necessario per trasformare la cooperazione in un sistema condiviso di obblighi, controlli e responsabilità anche attraverso una Convenzione ad hoc: la protezione delle popolazioni deve diventare una priorità concreta della sicurezza internazionale, prima che l’escalation delle minacce ibride produca conseguenze non più governabili, anche da parte delle grandi potenze.

*Membro International Law Association