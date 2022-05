Eleonora Brunacci, chi è: vita privata e matrimonio con Mariano Di Vaio

Eleonora Brunacci è una consulente legale che lavora nell’azienda del marito Mariano Di Vaio. Proprio la relazione con il fashion blogger ha portato anche il suo nome a circolare sulle pagine e siti di gossip.

Eleonora Brunacci, chi è: vita privata

Eleonora Brunacci è nata a Perugia il 23 giugno del 1988. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato a lavorare in uno studio legale. In seguito, si è inserita come consulente legale e amministrativo nell’azienda del marito Mariano Di Vaio.

Nel 2014 Mariano crea NoHow, una società che si occupa di vendita di abbigliamento tra cui capi creati da lui e così Eleonora inizia a lavorare nell’azienda di famiglia.

Il matrimonio con Mariano Di Vaio

Eleonora si è sposata con il fashion blogger Mariano Di Vaio. I due hanno avuto quattro figli: Nathan Leone (27 novembre 2016), Leonardo Liam (18 giugno 2018), Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019), Annabelle (nata il 25 gennaio 2022). I due si sono sposati dopo solo 4 mesi di fidanzamento. Il matrimonio si è celebrato il 27 settembre di quell’anno nel Castello di Procopio a Perugia.

A proposito del rapporto con Mariano, ha raccontato: “Mi ha corteggiata a lungo. Avevamo amici in comune e ci siamo conosciuti ad un compleanno. (…) Mariano ha iniziato una corte serrata che è durata quasi nove mesi. A me lui non interessava, a dire la verità uscivo da un’altra storia e in quel momento non mi interessava proprio avere legami“, ha raccontato a Vanity Fair.