Mariano Di Vaio, chi è: vita privata, moglie, pubblicità, Dolce e Gabbana

Mariano Di Vaio è un famoso influencer, testimonial e fashion blogger che nel tempo è riuscito ad inserirsi nel mondo della moda e dello spettacolo televisivo.

Mariano Di Vaio, chi è: vita privata

Mariano Di Vaio è nato ad Assisi il 9 maggio del 1989. Ha iniziato l’Università nell’indirizzo di Scienze Politiche, per poi interrompere gli studi e trasferirsi a Londra. In Inghilterra ha iniziato a lavorare sia come cameriere sia come modello.

Nel 2012 apre il suo blog dal titolo Mdvstyle diventando presto uno dei fashion blogger più seguiti. Nel 2014 Mariano crea NoHow, una società che si occupa di vendita di abbigliamento tra cui capi creati da lui. Nel 2016 pubblica il suo primo libro dal titolo “My dream job”. Sempre nello stesso anno partecipa come tutor al programma tv “Selfie – Le cose cambiano”.

Mariano Di Vaio: moglie

Il fashion blogger ha sposato Eleonora Brunacci e i due hanno avuto quattro figli: Nathan Leone (27 novembre 2016), Leonardo Liam (18 giugno 2018), Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019), Annabelle (nata il 25 gennaio 2022). I due si sono sposati dopo solo 4 mesi di fidanzamento. Il matrimonio si è celebrato il 27 settembre di quell’anno nel Castello di Procopio a Perugia.

Mariano Di Vaio: pubblicità

Dopo essere rientrato in Italia, il fashion blogger ha proseguito la carriera come modello e ragazzo immagine. Ha sfilato per i più importanti marchi di moda: Gucci, Cavalli, Calvin Klein e Ralph Lauren.

Dolce e Gabbana

Dal 2019 è stato scelto come testimonial del profumo Dolce&Gabbana “K”. Nel 2022, per girare la pubblicità del profumo è stata individuata la Villa Contarini nella regione del Veneto.

Leggi anche: Bianca Balti: storia, fidanzato, marito, figlie, Instagram della supermodella di Dolce e Gabbana e Victoria’s Secret