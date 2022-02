Elettra Lamborghini: patrimonio, marito, altezza e fratelli

Chi è Elettra Lamborghini: ereditiera e cantante sono le due voci che meglio descrivono la vita della donna cha ha saputo sfondare prima nel mondo dello spettacolo poi in quello musicale.

Chi è Elettra Lamborghini: altezza

Elettra Miura Lamborghini è una cantante nata a Bologna nel 1994 ed è una celebre ereditiera. È nipote di Ferruccio Lamborghini, creatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, riprende uno dei modelli più veloci e amati della Lamborghini. Inoltre, è il nome che suo padre ha scelto ispirandosi alla razza più famosa di tori, gli stessi che si trovano sul cofano delle sue prestigiose auto di famiglia. Elettra è bisessuale, è stata lei stessa a dichiararlo ed è alta 1,65 cm.

Elettra è diventata famosa nel mondo dello spettacolo prima partecipando a reality in giro per il mondo. Non ha mai negato di esser ricorsa alla chirurgia estetica per accentuare le sue curve e ha dichiarato di aver 42 piercing, alcuni dei quali fatti di diamanti veri. In Italia partecipa al documento reality di MTV Riccanza, insieme a molti ereditieri italiani.

Il suo successo in campo musicale risale all’estate 2018, quando ha pubblicato il singolo “Pem Pem” che ha ottenuto circa 750 mila visualizzazioni su Youtube. Ha partecipato anche a Sanremo con la canzone “Musica e il resto scompare”.

Elettra Lamborghini: patrimonio

Difficile stimare il patrimonio di Elettra Lamborghini, viste le sue origini familiari molto ricche. Qualcuno ha scritto che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Oltre alle sue origini, Elettra ha sfondato sia nel mondo dello spettacolo sia in quello musicale.

Inoltre, Tonino Lamborghini, padre di Elettra, è il fondatore dell’azienda “Tonino Lamborghini Style and Accessories”, l’attività del padre di Elettra comprende, come si legge nel sito, “orologi, occhiali, cellulari, profumi, complementi d’arredo, abbigliamento, accessori sportivi, golf e utility cart, beverage, hotel a 5 stelle, ristoranti e progetti real estate a marchio“.

Marito e fratelli

L’ereditiera e cantante è stata per due anni fidanzata ufficialmente con il deejay olandese Afrojack che le ha chiesto di sposarlo nel periodo di Natale 2019. Elettra e Afrojack si sono sposati il 26 settembre 2020 sul Lago di Como.

Il suo matrimonio è stato un vero e proprio evento gossip. Ha firmato un contratto di esclusiva con Silvia Toffanin e Verissimo ha trasmesso le immagini delle nozze, mentre quelle in esclusiva dell’evento sono state quelle del settimanale Chi.

Per quanto riguarda la famiglia, Elettra Lamborghini ha un fratello, Ferruccio jr, ma anche una sorella, Ginevra. Probabilmente, ha anche una sorellastra di nome Flavia.