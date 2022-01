Elezione Presidente della Repubblica, la diretta della votazione dalla Camera: prima chiama in corso / VIDEO

Iniziata la prima chiama per l’elezione del Presidente della Repubblica. Nella prima giornata di voto per l’elezione del successore di Sergio Mattarella al Colle, durante la mattinata si sono tenute le assemblee dei partiti e ora i grandi elettori sono pronti a votare il nuovo Presidente della Repubblica con nuove disposizioni di voto e di entrata a causa delle norme anti-contagio da rispettare.

La diretta della votazione

La prima chiamata in questo lunedì 24 gennaio è iniziata a Montecitorio a partire dalle ore 15. Alla Camera i 1.009 grandi elettori saranno suddivisi per gruppi, con un massimo di 200 parlamentari ammessi contemporaneamente in Aula.

Dunque, ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica saranno i 1.009 grandi elettori: 315 senatori, a cui si aggiungono i 6 senatori a vita, 630 deputati e 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha 1.

Per eleggere il nuovo Capo dello Stato sarà necessario raggiungere nei primi tre scrutini il quorum dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, vale a dire 673 voti. Dal quarto scrutinio in poi, basterà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi 505 su 1.009.

Elezione presidente della Repubblica: i candidati

Non c’è ancora un nome che possa mettere d’accordo tutti, quindi difficilmente il prossimo Presidente della Repubblica sarà eletto nel corso delle prime tre tornate. Secondo i primi sondaggi si potrà avere il successore di Mattarella probabilmente a partire dalla quarta chiamata, quando invece basterà la maggioranza assoluta con l’asticella che è quella dei 505 grandi elettori.

Ecco i nomi individuati dai partiti e che sono usciti alla vigilia dell’elezioni del presidente della Repubblica: