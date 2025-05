Elezioni amministrative, i risultati in diretta: Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggio a Matera e Taranto

Elezioni amministrative, i risultati in diretta. Chiusi alle 15 di lunedì 26 maggio i seggi per le elezioni comunali. Le sfide di maggior rilievo sono quelle di Genova, Taranto, Matera e Ravenna. L’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, ma già dalle 15 vengono diffusi i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni sulla base delle schede effettivamente scrutinate.

L’affluenza è, anche se non definitiva, è al 54,42%, circa sette punti in più rispetto al 47,17% della tornata precedente. Vediamo gli exit poll e i risultati in diretta delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Elezioni amministrative, i primi exit poll e i risultati in diretta

Qui è possibile seguire in diretta gli exit poll e i risultati delle principali sfide delle elezioni amministrative a partire dalle ore 15, con gli aggiornamenti in tempo reale. Ecco i primi exit poll del Consorzio Opinio per la Rai.

Ore 17.25: Le seconde proiezioni . Salis resta in vantaggio a Genova con il 53,5% anche nelle seconde proiezioni, davanti a Piciocchi al 41,4%. Il vantaggio scende ma resta la vittoria al primo turno per la candidata del centrosinistra. A Matera Cifarelli al 43,1% contro il 38,4% di Nicoletti. A Taranto Bitetti è al 36,8%, davanti a Tacente al 27,5% e Lazzaro al 19,7%.

. Salis resta in vantaggio a con il 53,5% anche nelle seconde proiezioni, davanti a Piciocchi al 41,4%. Il vantaggio scende ma resta la vittoria al primo turno per la candidata del centrosinistra. A Cifarelli al 43,1% contro il 38,4% di Nicoletti. A Bitetti è al 36,8%, davanti a Tacente al 27,5% e Lazzaro al 19,7%. Ore 16.34: A Taranto sembra probabile il ballottaggio, con il centrosinistra avanti con Bitetti al 39%. Per il secondo posto la contesa è tra i due candidati del centrodestra: Tacente è al 24% e Lazzaro è al 21,3%. La candidata M5s Angolano è al 12,3%.

sembra probabile il ballottaggio, con il centrosinistra avanti con Bitetti al 39%. Per il secondo posto la contesa è tra i due candidati del centrodestra: Tacente è al 24% e Lazzaro è al 21,3%. La candidata M5s Angolano è al 12,3%. Ore 16.34: A Ravenna si avvicina con le proiezioni la vittoria al primo turno per Barattoni anche nelle proiezioni (56,6%), davanti a Grandi (25,1%) e Ancisi (7,9%).

Ore 16.26: Le prime proiezioni a Genova vedono Salis in netto vantaggio con il 54,1%: probabile la vittoria al primo turno su Piciocchi (39,4%), candidato del centrodestra.

Ore 16.26: A Matera Cifarelli , candidato del centrosinistra, resta avanti anche nelle proiezioni con il 42%, seguito dal candidato del centrodestra Nicoletti al 39,4%. Terzo posto per Bennardi (M5S) al 7,7%.

, candidato del centrosinistra, resta avanti anche nelle proiezioni con il 42%, seguito dal candidato del centrodestra Nicoletti al 39,4%. Terzo posto per Bennardi (M5S) al 7,7%. Ore 16.16: Nel secondo exit poll di Genova , viene confermato il vantaggio del centrosinistra con Salis tra il 51% e il 55%, mentre Piciocchi è tra il 38% e il 42% dei voti.

Ore 16.16: Il secondo exit poll di Taranto vede in testa Bitetti (37,5-41,5%) mentre Tacente (21,5-25,5%) supera Lazzaro (18,5%-22,5%) nella sfida per raggiungere il ballottaggio.

vede in testa Bitetti (37,5-41,5%) mentre Tacente (21,5-25,5%) supera Lazzaro (18,5%-22,5%) nella sfida per raggiungere il ballottaggio. Ore 16.16: Anche a Ravenna il secondo exit poll conferma il netto vantaggio di Barattoni su Grandi, con una probabile vittoria del centrosinistra al primo turno.

il secondo exit poll conferma il netto vantaggio di Barattoni su Grandi, con una probabile vittoria del centrosinistra al primo turno. Ore 16.16: A Matera resta avanti il candidato del centrosinistra Roberto Cifarelli (40,5-44,5%), seguito da Nicoletti (35,5-39,5%).

resta avanti il candidato del centrosinistra Roberto Cifarelli (40,5-44,5%), seguito da Nicoletti (35,5-39,5%). Ore 15.01: A Genova Silvia Salis , candidata del centrosinistra, potrebbe vincere già al primo turno: per gli exit poll è tra il 53% e il 57% dei voti, contro il 38-42% di Piciocchi (centrodestra).

, candidata del centrosinistra, potrebbe vincere già al primo turno: per gli exit poll è tra il 53% e il 57% dei voti, contro il 38-42% di Piciocchi (centrodestra). Ore 15.01: A Taranto in vantaggio c’è il candidato di Pd e Avs Bittetti (37-41%), mentre per il secondo posto che serve per raggiungere il ballottaggio la sfida è tutta a destra: Lazzaro (Fi-Fdi) è dato al 20-24%, mentre Tacente (sostenuto dalla Lega) è tra è il 19 e il 23%. Dietro la 5S Angolano tra il 9% e il 13%.

Ore 15.01: A Ravenna si va verso una vittoria al primo turno del centrosinistra con Barattoni (61-65%), molto indietro Grandi (21,5-25,5%) e Ancisi (4-6%).

Ore 15.01: A Matera in testa c’è il candidato di centrosinistra Cifarelli (44,5-48,5%), seguito dal centrodestra con Nicoletti (31,5-35,5%). Il sindaco uscente, sostenuto dai 5 Stelle, Bernardi è tra l’8% e il 12%.

Le sfide delle elezioni comunali

A Genova la partita è tra Silvia Salis, sostenuta dal campo largo (Pd, M5s, Avs, Azione e Iv),e Piero Piciocchi, vicesindaco uscente sostenuto dal centrodestra. A Taranto Pd e Avs sostengono Piero Bittetti, mentre i 5 Stelle corrono da soli con Angela Angolano. Diviso anche il centrodestra: Forza Italia e Fratelli d’Italia appoggiano Luca Lazzaro mentre la Lega sostiene il civico Francesco Tacente.

Anche a Matera il campo progressista è diviso: Pd e Avs sostengono Roberto Cifarelli, mentre i 5 Stelle appoggiano il sindaco uscente Domenico Bennardi. Per il centrodestra in campo c’è Antonio Nicoletti. Per quanto riguarda i capoluoghi, l’ultima sfida è quella di Ravenna, dove si sceglie il sostituto dell’attuale presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascele: i progressisti sono uniti sul nome di Alessandro Barattoni, mentre il centrodestra si divide. La Lega sostiene Alvaro Ancisi, Forza Italia e Fratelli d’Italia appoggiano Nicola Grandi.

Quando arriveranno i risultati delle elezioni amministrative

I primi risultati delle elezioni comunali sono attesi dopo le 15, una volta chiusi i seggi. Dovrebbero essere disponibili, almeno per le principali città, gli exit poll. Sarà quindi possibile conoscere già i primi trend pochissimi minuti dopo le 15. Bisognerà poi aspettare qualcosa in più per vedere le proiezioni (solitamente non prima delle 16) e capire se quei trend siano o meno confermati.

Nello specifico, la Rai seguirà (su RaiNews24) con i dati del Consorzio Opinio le elezioni nei principali comuni: dalle 15 verranno diffusi gli exit poll, poi dalle 15.45 sono attese le prime proiezioni basate sui dati reali.

Per i risultati definitivi e per capire se nei principali comuni ci sarà il ballottaggio l’8 e 9 giugno (in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza) bisognerà invece attendere lo spoglio reale delle schede. Verso metà pomeriggio o, al più tardi, nel tardo pomeriggio si dovrebbero avere risultati abbastanza definiti da poter capire come è andato il primo turno delle elezioni amministrative.