Il giorno dopo le accuse di Donald Trump al Pontefice, ritenuto dal tycoon favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, Papa Leone XIV ha risposto per le rime. Il Santo Padre, durante l’udienza generale in Piazza San Pietro e davanti a migliaia di fedeli, ha spiegato che “la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità”.

Subito dopo ha ulteriormente puntualizzato che “la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari”, di fatto smontando l’intera narrazione di Trump, e aggiungendo che “su questa questione non c’è alcun dubbio. Spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”.

Il Papa risponde per le rime alle accuse di Trump: “La missione della Chiesa è predicare la pace. Chi vuole criticarmi deve farlo con la verità”

Del resto, lanciando un nuovo invito a cercare soluzioni alternative alle armi, ha dichiarato che la Chiesa è “custode di una speranza che illumina il cammino”, ma è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e di prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito.