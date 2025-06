Elezioni comunali, i risultati in diretta: a Taranto avanti il centrodestra, a Matera il centrodestra

Da Matera a Taranto, le sfide per i ballottaggi delle elezioni comunali vanno di pari passo con il voto sui referendum riguardanti lavoro e cittadinanza. Domenica 8 e lunedì 9 le città con più di 15mila abitanti che non hanno eletto alcun candidato al primo turno del 25 e 26 maggio, sono state chiamate a scegliere il loro nuovo sindaco. Qui è possibile seguire in diretta i risultati delle sfide principali attraverso exit poll e proiezioni.

Sono due i capoluoghi di provincia coinvolti dai ballottaggi: Matera e Taranto. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Si vota, inoltre, per il primo turno a Nuoro.

Elezioni comunali, i risultati in diretta di primo turno e ballottaggi

Ore 19.44: A Taranto sono 126 su 191 le sezioni scrutinate: il candidato del centrosinistra, Pietro Bitetti , è nettamente avanti con il 54,17% dei voti, davanti al candidato del centrodestra Francesco Tacente a 45,83%.

sono 126 su 191 le sezioni scrutinate: il candidato del centrosinistra, , è nettamente avanti con il 54,17% dei voti, davanti al candidato del centrodestra Francesco Tacente a 45,83%. Ore 19.41: Nel comitato di Antonio Nicoletti sono di fatto iniziati i festeggiamenti: i suoi collaboratori sembrano certi della vittoria del candidato del centrodestra a Matera , quando sono arrivati i risultati di 40 sezioni su 62. Nicoletti si attesta al 52% dei voti, contro il 48% di Roberto Cifarelli, candidato del centrosinistra.

sono di fatto iniziati i festeggiamenti: i suoi collaboratori sembrano certi della vittoria del candidato del centrodestra a , quando sono arrivati i risultati di 40 sezioni su 62. Nicoletti si attesta al 52% dei voti, contro il 48% di Roberto Cifarelli, candidato del centrosinistra. Ore 18.42: Poche le sezioni scrutinate (13 su 62), ma la sfida a Matera è in bilico: il centrodestra, che sostiene Antonio Nicoletti, vede il suo candidato attualmente al 51,34% dei voti. Roberto Cifarelli, del centrosinistra, si attesta al 48,66%.

è in bilico: il centrodestra, che sostiene Antonio Nicoletti, vede il suo candidato attualmente al 51,34% dei voti. Roberto Cifarelli, del centrosinistra, si attesta al 48,66%. Ore 18.40: Primi dati sul ballottaggio di Taranto . Quando sono state scrutinate le schede in 62 sezioni su 191, in vantaggio c’è il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti con il 54,68% dei voti. Francesco Tacente, sostenuto dal centrodestra, si attesta al 45,32%.

. Quando sono state scrutinate le schede in 62 sezioni su 191, in vantaggio c’è il candidato del centrosinistra con il 54,68% dei voti. Francesco Tacente, sostenuto dal centrodestra, si attesta al 45,32%. Ore 16.19: lo spoglio delle schede dei ballottaggi non è ancora iniziato in nessuno dei comuni al voto per il secondo turno: bisogna, infatti, attendere prima che termini lo spoglio relativo al referendum. Per conoscere i risultati è quindi possibile che si debba attendere fino a sera.

Ore 15.56: per conoscere i risultati delle elezioni comunali sarà necessario attendere ancora un po’. I seggi sono chiusi dalle 15, ma non essendo disponibili exit poll e proiezioni bisognerà attendere lo spoglio delle schede.

Ore 15.28: al momento non sono disponibili exit poll sui ballottaggi e sul primo turno delle elezioni comunali. Per avere informazioni su cosa succederà sarà necessario aspettare qualche ora, con lo spoglio delle schede in tempo reale.

Le sfide più importanti dei ballottaggi

A Matera parte in vantaggio il centrosinistra, con il candidato Roberto Cifarelli che ha ottenuto al primo turno il 43,5% dei voti, contro il 37% del centrodestra con Antonio Nicoletti. Le liste a sostegno di Cifarelli, però, hanno ottenuto al primo turno il 52,4% dei voti, quindi sono certe di avere la maggioranza in consiglio comunale anche in caso di vittoria di Nicoletti. Per il ballottaggio non ci sono stati apparentamenti.

A Taranto, invece, in vantaggio è Pietro Bitetti, del centrosinistra: avrà anche il sostegno dei 5 Stelle che al primo turno hanno ottenuto più del 10%. A sfidarlo sarà Francesco Tacente, sostenuto da liste civiche e dalla Lega, ma non da Fratelli d’Italia e Forza Italia che al primo turno appoggiavano un altro candidato con cui ora è probabile una convergenza.

Tra gli altri comuni chiamati al voto, ricordando le vittorie al primo turno del centrosinistra a Genova e Ravenna, i ballottaggi sono previsti in 13 città. Tra queste le sfide più rivalenti sono a Cernusco sul Naviglio, Lamezia Terme e Massafra.

Si vota anche per il primo turno in Sardegna: qui la sfida più importante è quella di Nuoro, dove il campo largo schiera il parlamentare M5s Emiliano Fenu e il centrodestra (senza i simboli dei partiti) sostiene Giuseppe Luigi Cucca. In corsa anche altri due candidati civici.

Quando conosceremo i risultati del secondo turno delle elezioni comunali

Le urne si chiuderanno alle ore 15 di lunedì e a quel punto i candidati saranno in attesa dei risultati per sapere chi è stato eletto sindaco. Lo spoglio inizierà alla chiusura dei seggi, ma già dalle 15 probabilmente ci saranno i primi exit poll: sembra probabile che, come per il primo turno, il Consorzio Opinio diffonda questi dati per la Rai.

I primi exit poll dovrebbero quindi arrivare subito dopo le 15, seguiti – solitamente un’ora dopo, intorno alle 16 – dalle prime proiezioni. In caso di testa a testa tra i candidati non è poi da escludere di dover aspettare di più per conoscere i risultati definitivi, che dovrebbero comunque arrivare entro il tardo pomeriggio.