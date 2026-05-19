Sondaggi politici, le destre in affanno: male Fratelli d’Italia e Lega, salgono M5s e Pd

Destre in affanno nei sondaggi: perdono consensi Fratelli d'Italia e Lega, mentre Pd e 5 Stelle continuano la rimonta.

Il trend dell’ultima settimana è chiaro: i sondaggi premiano le forze del campo largo e penalizzano quelle del centrodestra. Il calo più marcato è quello registrato da Fratelli d’Italia, mentre a crescere più di chiunque altro è il Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo scende la Lega, mentre sale il Pd.

Ci sono due parziali eccezioni in questo trend emerso dall’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7: nel campo largo è rappresentata da Avs, che perde leggermente consensi ma resta comunque davanti alla Lega. A destra, invece, l’eccezione è Forza Italia, che riesce a recuperare un decimo di punto in un quadro ben poco favorevole alla coalizione di governo.

Sondaggi elettorali: male Fratelli d’Italia e Lega, salgono Pd e M5s

Partiamo dal partito di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia mantiene la vetta con il 28,5%, ma perde lo 0,3% rispetto alla settimana precedente. Così, inevitabilmente, si riduce il vantaggio sul Pd che riesce invece a recuperare due decimi di punto, raggiungendo il 22,2%. Ora il distacco tra i due partiti di testa è di poco superiore ai sei punti.

Chi guadagna più consensi, nell’ultima settimana, è il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte recupera lo 0,3% e raggiunge il 12,5%. Staccando così nettamente le forze di centrodestra, a partire da Forza Italia che, pur guadagnando lo 0,1%, non va oltre il 7,6%. A seguire c’è poi Verdi e Sinistra, nonostante un lieve calo (-0,1%): Avs si attesta ora al 6,7%. E consolida comunque il vantaggio sulla Lega, che perde due decimi di punto e si ferma al 6%.

Tra gli altri partiti, continua la risalita di Futuro Nazionale, che evidentemente rosicchia consensi ai partiti di maggioranza: guadagnando lo 0,2% supera la soglia del 4%, attestandosi al 4,1%. In crescita, dello 0,1%, troviamo anche Azione, attualmente al 3,5%. In calo, invece, Italia Viva al 2,4% (-0,2%) e +Europa (-0,1%) all’1,4%. Lieve crescita (+0,2%) per Noi Moderati, attualmente all’1,3%. Resta stabile, al 27%, la quota di chi non si esprime.