Elezioni, Forza Italia presenta i candidati tra conferme ed esclusi. Marta Fascina correrà nel collegio di Marsala

Elezioni, Forza Italia presenta i candidati tra conferme ed esclusi

Alle ore 20 del 22 agosto si chiude il termine per presentare le liste dei candidati in vista delle elezioni del 25 settembre. Forza Italia sta presentando i propri schieramenti con qualche sorpresa, conferma ed esclusione eccellente.

Rita Dalla Chiesa è candidata con Forza Italia in Puglia come capolista nel proporzionale, collegio Molfetta-Bari, e all’uninominale della Camera. Fi Puglia ha scelto la senatrice Lucia Ronzulli come capolista al plurinominale al Senato, seguono Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Antonio Ciarambino. Mentre all’uninominale del Senato è candidato il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Nel collegio 1 del proporzionale della Camera su Piemonte 1 sono in lista per Forza Italia Claudia Porchietto, Carlo Giacometto, Alessandra Biletta e Ludovico Seppilli. Nel collegio 2 Gilberto Pichetto, Virginia Tiraboschi, Paolo Ruzzola, Maria Grazia Bigliotto. Sul Piemonte 2 nel collegio 1 del plurinominale della Camera Mirella Cristina, Roberto Cota, Annalisa Beccaria e Antonio Prencipe. Sul collegio 2 Roberto Pella, Matilde Siracusano, Marco Perosino e Maria Rosa Porta. Al Senato sul Piemonte 1 Maria Rizzotti, Andrea Tronzano, Clara Marta e Mauro Fava. Sul Piemonte 2 Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Franca Roso. Nei collegi uninominali del Piemonte gli azzurri candidati per la coalizione di centro destra sono Roberto Pella a Moncalieri e Paolo Zangrillo ad Alessandria. Flavio Tosi sarà il capolista per Forza Italia nel collegio plurinominale alla Camera Verona.

Tra le esclusioni si registra quella di Renata Polverini che condivide la notizia su Facebook: “Care elettrici e cari elettori, il venticinque settembre non troverete il mio nome nelle liste elettorali di Forza Italia; ho declinato, infatti, la proposta di una candidatura al Senato che sarebbe stata di pura testimonianza. Questo per rispetto della Regione che ho avuto l’onore di rappresentare e dello stesso partito che, con Berlusconi in prima linea, mi aveva sostenuto in quella difficile battaglia nonostante la singolare vicenda della lista non presentata. Non ne faccio un caso personale considerato che moltissimi colleghi, ancor più meritevoli di me, non sono stati presi in considerazione in virtù di una logica che francamente sfugge”.

Marta Fascina correrà nel collegio di Marsala

La candidatura di Marta Fascina era nell’aria ma sorprende dove: la compagna di Silvio Berlusconi correrà nel collegio uninominale di Marsala per la Camera. Non solo perché in Sicilia, nel collegio uninominale di Gela per il Senato c’è poi Stefania Craxi, la figlia di Bettino. Tra i nomi ancora da definire ci sono la presidente del Senato Elisabetta Casellati e la capogruppo Anna Maria Bernini. Mentre sembra essere confermato il presidente della Lazio Claudio Lotito.

