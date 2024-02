Elezioni regionali Sardegna, si vota oggi: quando arriveranno i risultati, come seguire gli exit poll in diretta e tutto ciò che serve sapere

Si vota oggi per le elezioni regionali in Sardegna. Ecco tutto quello che serve sapere in attesa di exit poll e risultati.

Oggi, domenica 25 febbraio, si vota per le elezioni regionali in Sardegna. Gli elettori dell’isola sono chiamati a eleggere il presidente della Regione e a rinnovare il Consiglio regionale. Vengono infatti eletti i 60 consiglieri regionali sulla base delle liste circoscrizionali collegate a ogni candidato presidente.

Finora, negli ultimi anni, in Regione è sempre prevalsa la logica dell’alternanza tra centrodestra e centrosinistra: nessuno degli ultimi presidenti è infatti stato eletto per un secondo mandato. Il presidente uscente è Christian Solinas, che nel 2019 vinse con la coalizione di centrodestra ma che non è stato ricandidato.

Quando si vota alle elezioni regionali in Sardegna

Il voto per le elezioni regionali in Sardegna si terrà in una sola giornata, con orari diversi a quelli a cui siamo abituati rispetto alle normali tornate elettorali. Domenica si vota infatti a partire dalle 6.30 e i seggi chiuderanno alle 22.

I candidati alla presidenza

La sfida è tra quattro candidati. Come detto, il centrodestra non ha ricandidato Solinas, preferendo invece Paolo Truzzu: è attualmente sindaco di Cagliari, esponente di Fratelli d’Italia e sulla sua candidatura la coalizione ha rischiato di dividersi per l’insistenza della Lega sul nome dell’uscente Solinas. La principale sfidante è Alessandra Todde: deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ex viceministra con il governo Draghi, è sostenuta dal Pd e dalle forze progressiste a partire da Alleanza Verdi-Sinistra.

Nel centrosinistra c’è anche la candidatura di Renato Soru: fondatore di Tiscali, imprenditore e politico che è già stato presidente di Regione, viene sostenuto da Azione, +Europa e alcuni esponenti di Italia Viva. La quarta candidata è Lucia Chessa, ex sindaca di Austis: è sostenuta solamente dalla lista civica Sardegna R-esiste.

Come si vota domenica 25 febbraio

Si vota con un’unica scheda. Gli elettori possono: votare solo per il candidato presidente; votare solo una lista e in quel caso il voto va in automatico anche al candidato presidente collegato; votare un candidato presidente e una lista, anche non collegata al candidato attraverso il voto disgiunto.

Viene eletto chi ottiene più voti, senza ballottaggio. In tutto sono otto le circoscrizioni regionali per l’elezione dei consiglieri. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze, ma devono essere di sesso diverso altrimenti viene annullata la seconda preferenza.

Per il candidato vincitore e le sue liste è previsto un premio di maggioranza: se viene eletto con più del 40% dei voti la sua coalizione ha diritto al 60% dei seggi; se vince con una forbice tra il 25% e il 40% ha diritto al 55% dei seggi; se ottiene più del 60% o meno del 25% dei voti non vengono previsti premi e la ripartizione dei seggi avviene su base proporzionale. Sotto il 10% una coalizione non elegge consiglieri, mentre per le liste singole la soglia di sbarramento è al 5%:

Elezioni regionali Sardegna, quando sapremo i risultati e quando arriveranno gli exit poll

Come detto, i seggi si chiuderanno alle ore 22. A quel punto, probabilmente già dopo pochissimi minuti, potrebbe arrivare qualche indicazione sul risultato del voto sardo. Non è ancora chiaro se verranno diffusi o meno exit poll o instant poll. In ogni caso per conoscere con certezza l’esito del voto in Sardegna e sapere chi sarà il nuovo presidente sarà probabilmente necessario aspettare qualche ora: se non ci sarà un vero e proprio testa a testa il risultato potrebbe essere definito già intorno alla mezzanotte.