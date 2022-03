Emanuel Caserio, chi è? Età, altezza, fratello, genitori, vita privata, Un medico in famiglia

Chi è Emanuel Caserio, il giovane artista che ha recitato in fiction Rai come Un medico in famiglie e ne Il paradiso delle signore?

Emanuel Caserio è nato il 16 marzo 1990 a Latina e ha 31 anni. Dopo aver conseguito il diploma al Centro sperimentale di cinematografica, ha frequentato la Shangai Theatre Academy. Nel periodo in cui si è dedicato agli studi, è riuscito a mantenersi lavorando in modo saltuario come barista.

La sua carriera televisiva è cominciata nel 2014, quando ha partecipato alla settima stagione di Rex mentre, nel 2015, è stato incluso nel cast della settima stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Al cinema, Caserio è approdato sempre nel 2014 con la pellicola I ponti di Sarajevo, presentata anche al Festival di Cannes.

Ha recitato nella fiction Rai Un medico in famiglia: attualmente, è impegnato sul set de Il paradiso delle signore, dove interpreta uno dei protagonisti.

Vita privata, fidanzata e Instagram dell’attore di “Un medico in famiglia” e de “Il paradiso delle signore”

L’attore è piuttosto riservato rispetto alla sua vita privata ma sembra che, al momento, sia impegnato sentimentalmente e abbia una fidanzata. A confermare il suo status e la sua relazione, è stato lo stesso Emanuel Caserio che ha postato sul suo account Instagram ufficiale il seguente messaggio: “Io al cellulare che guardo il tuo profilo Instagram e tu al cellulare che mi scatti una foto. Domanda: non era meglio 2 cuori e 1 capanna?”.

Al momento, non è ancora stato rivelato chi sia la compagna dell’attore ma, in un altro post condiviso su Instagram, figura uno scatto che ritrae Caserio mentre bacia Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Mentre si stavano dedicando alla preparazione di una cena tra amici, infatti, i due hanno condiviso uno spaghetto in cottura per poi baciarsi.