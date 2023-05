Emilia Romagna, da Piantedosi una sviolinata a Bruce Springsteen. Il ministro risponde alle critiche di chi chiedeva lo stop al concerto: “La vita deve proseguire”. E intanto l’allerta rossa proseguirà anche domani

Emilia Romagna, il ministro Piantedosi ha pensato bene di difendere il concerto di Bruce Springsteen mentre si contano ancora i morti e si calcolano i danni ingenti in molte zone della Regione. Intanto, continua l’allerta rossa anche per domani.

Emilia Romagna, Piantedesi difende il concerto di di Bruce Springsteen: “La vita deve proseguire”

Da un lato il maltempo che continua a flagellare l’Emilia Romagna, dall’altro le operazioni di soccorso che procedono senza sosta per salvare quante più vite possibili. Il tutto mentre cresce, letteralmente di ora in ora, il bilancio, sempre più drammatico e purtroppo provvisorio, di morti e sfollati.

Mentre si contano i danni e i morti, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi difende il concerto di Bruce Springsteen ieri a Ferrara: “La vita deve comunque proseguire, laddove possibile, e senza offendere nessuno. È anche giusto dare un segnale di prosecuzione della vita in contesti come questo”, ha dichiarato il ministro, rispondendo a chi gli chiedeva se sia stato opportuno tenere il concerto del cantante. Intanto, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini sarà Forlì per portare la propria solidarietà e la vicinanza del governo al territorio dell’Emilia-Romagna.

Nuova allerta rossa per sabato 20 maggio

Nuova allerta rossa annunciata per sabato 20 maggio nelle zone già colpite dal maltempo. “Nella giornata di sabato 20 maggio la persistenza di una circolazione depressionaria in quota indurrà ancora tempo instabile sul territorio regionale, con precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale e sulle aree appenniniche, dove sono attese anche in forma di rovescio. Pertanto si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d’acqua della Regione. Nel settore centro-orientale i nuovi incrementi nei tratti montani determineranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini.

Per la criticità idrogeologica permarranno nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamenti e colamenti lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all’evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali. La criticità idraulica e idrogeologica rossa sul bolognese e sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio”.