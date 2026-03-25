Nel cuore simbolico della Florida trumpiana, la democratica Emily Gregory ribalta tutti i pronostici e strappa il distretto che include Mar-a-Lago, ossia il feudo di Donald Trump, ai repubblicani. Secondo CNN, Gregory ha superato il repubblicano Jon Maples, candidato sostenuto proprio dal presidente.

Qualcuno fa notare che si tratta di una vittoria “di misura”, ma questo non diminuisce il valore di quella che viene considerata un’impresa perché la Gregory partiva con un forte svantaggio e ha ottenuto un successo che dimostra come il consenso politico verso Trump sia in picchiata.

Una vittoria che fa rumore

Quel che è certo è che nonostante questa vittoria, non cambiano gli equilibri della Camera della Florida. I repubblicani restano saldamente al comando, ma iniziano a mostrare segni di cedimento.

Del resto questo è uno Stato dove Trump, che qui di fatto vive, ha vinto con facilità nel 2024 e quindi vedere un nuovo volto, tanto più alla prima candidatura e senza pedigree politico tradizionale, che si impone in un’area così simbolica è un campanello di allarme per il tycoon soprattutto in vista delle sempre più vicine elezioni di midterm.

Chi è Emily Gregory

La Gregory non è la classica politica di professione, ma arriva dalla sanità pubblica, con un focus sulla salute mentale, e oggi gestisce un centro fitness dedicato alle mamme nel post-parto. Insomma non si tratta neanche di un nome mediatico e forse anche per questo appare credibile agli occhi degli elettori, sempre più sfiduciati.

“Quando abbiamo iniziato, nessuno credeva fosse possibile”, ha detto la dem ai suoi sostenitori dopo questo successo elettorale.