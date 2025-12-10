Eurodeliri

Adesso che gli Usa sono sulla strada di abbandonare l’Europa come alleato strategico, la Meloni cosa farà?

Mila Messeri

via email

Gentile lettrice, cosa vuole che faccia? Farà l’unica cosa che sa fare bene, ossia raccontare favole per bambini ritardati. Nella sua pochezza politica cercherà di tenere i piedi in due staffe, di qua l’Europa e di là l’America. Ma questi non sono tempi da due staffe. Guardi l’audace banalità del suo primo commento: “L’Europa, se vuole essere grande, deve essere capace di difendersi da sola”. Essere grande? Difendersi da sola? Due ossimori in una frase, con l’Europa che si sgonfia a mo’ di palloncino forato e per venti o trent’anni non sarà in grado, in caso di svolta drammatica, di muovere un dito contro la Russia superpotenza atomica. Quanto a Bruxelles, è piombata nel delirio. Ursula von Bomben si finge morta e pare abbia dato disposizioni per i suoi funerali. Uno dei portavoce dice: “Sulle regole decide l’Ue, non gli Usa”. La Kallas è viva ed emette frasi sconnesse: “Tutto falso! Gli Usa sono il nostro maggiore alleato!”. Svezia e Finlandia, che da perfetti beoti hanno abbandonato lo status di Paesi neutrali per farsi proteggere da Usa e Nato, sono sotto choc. Peggio ancora i tre Baltici, che insieme hanno un terzo della popolazione dell’Austria e un decimo del suo Pil. Il lituano Gitanas Nausèda (quello che l’anno scorso, sentendosi forte con America ed Europa alle spalle, disse: “La Cina è sfacciata, bisogna darle una bella lezione”) pare sia ora ricoverato in preda ad allucinazioni. Continuava a urlare: “Bruceremo Mosca, bruceremo Pechino…”. I suoi cari pregano per lui.

