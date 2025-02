Europa in miseria

Con Trump è davvero cambiato tutto. Vorrei tanto sapere com’è successo e cosa succederà ancora.

Patrizia Lama

via email

Gentile lettrice, ci fu un tempo, molte ere geologiche fa, quando sul Mondo Ovest regnava un mitico sovrano chiamato Rimbambiden (in verità un totem di legno inerte dietro cui si nascondeva una corte di maghi malvagi) e nelle fertili pianure d’Europa si aggiravano le Guerra Vorax, creature spaventose di cui gli esemplari femmina, quali Ursula derGuerren, Ka Kallax e GeoghMelonix, erano più feroci dei feroci maschi, chiamati Scholzen, Makaròn, Draghix e Stoltenberz. Il mondo doveva ubbidire alla strega DisinFormazion, detta anche StampaxOxidentalis, che ogni giorno emetteva vaticini terrificanti in cui si annunciava che l’Ucraina avrebbe ripreso la Crimea, che lo Zar Putix, malato, sarebbe morto presto, nonostante bevesse coppe di sangue di cervo, e che i malvagi guerrieri russix armati di terribili pale da guerra sarebbero stati sconfitti con la magia detta Sanxiones. Ebbene, cara lettrice, quel tempo è finito. Adesso il Mondo Ovest è governato daMatt O’Trumpix, che proprio matto non è, ma è molto odiato. Trumpix ha smascherato le false magie della stregaDisinFormazion rivelando che l’eroico alleato Zelensk è un nano senza consenso, lo Zar Putix è un amico affidabile e i mostri europei, femmine e maschi, sono meno temibili d’un calzino bucato e vanno gettati nell’indifferenziata. D’ora in avanti, cara lettrice, tutto può accadere, perfino che in Europa scoppi la pace, ferma restando la giusta miseria voluta da Rimbambiden e confermata da Trumpix. Il seguito nelle prossime puntate.

