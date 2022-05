Eva Grimaldi, quanti anni ha? Età, carriera, moglie e figli

Chi è Eva Grimaldi, l’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 26 maggio?

Eva Grimaldi, quanti anni ha? Età e carriera

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, è nata il 7 settembre 1961 a Nogarole Rocca, comune situato in provincia di Verona, e ha 60 anni. Prima di debuttare in modo ufficiale nel mondo dello spettacolo con Drive In, lavorava nel distributore di benzina nel padre. Dopo aver partecipato allo show, ha preso parte del film Intervista di Federico Fellini.

Nei primi anni della sua carriera nella recitazione, ha fatto parte del cast di numerosi film come Tolgo il disturbo di Dino Risi; L’angelo con la pistola di Damiani Damiani; Rimini Rimini – Un anno dopo di Brino Corbucci e Giorgio Capitani,La maschera del demonio di Lamberto Bava; Mia moglie è una bestia insieme a Massimo Boldi; Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo di Bruno Gaburro.

Negli anni, dato il suo fisico prominente, ha scelto di posare senza veli per alcune riviste erotiche come Playmen e l’edizione italiana di Playboy.

L’attrice ha anche recitato in Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli e Les anges gardiens al fianco di Gérard Depardieu.

Nel 2006, è stata concorrente della terza edizione di Ballando con le stelle durante la quale è stata affiancata dal maestro Simone di Pasquale. Ha partecipato anche ad alcuni reality show come Pechino Express nel 2014, L’Isola dei Famosi nel 2017 e Grande Fratello Vip durante l’edizione 2021/2022.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Eva Grimaldi ha avuto una relazione con Lele Mora, con Vittorio Sgarbi e, tra gli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, con il collega Gabriel Garko. Con l’attore, inoltre, ha convissuto otto anni.

A proposito della relazione con Garko, l’attrice ha rivelato durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica”.

Dopo sei mesi di fidanzamento, nel 2006, ha sposato l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso: la coppia, tuttavia, si è separata nel 2010 e ha divorziato nel 2013. Successivamente, ha avviato una relazione con la politica e attivista Imma Battaglia alla quale si è unita in matrimonio civile nel 2019: il rito è stato celebrato da Monica Cirinnà.