Ex Ilva, la Cassazione rinvia la decisione sullo stop dell’area a caldo

La Cassazione si riserva di decidere sullo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva, ma intanto l’avvocato generale della Cassazione, Luigi Birritteri, prende posizione contro la sospensione dell’attività dello stabilimento di Taranto. “Quello che manca nel decreto della Corte di appello di Milano” che ha previsto lo stop dell’area a caldo è “il bilanciamento fra tutela della salute e produzione industriale”, sostiene l’avvocato generale nel corso dell’udienza davanti alle sezioni Unite civili che dovranno esprimersi sui ricorsi presentati da Ilva e Acciaierie d’Italia contro la decisione della sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento tarantino.

Birritteri non mette in discussione la pericolosità dell’amianto, ma allo stesso tempo sostiene che la “Corte di appello di Milano desume il pericolo ma non lo accerta”. Dopo l’udienza, il legale dei cittadini di Taranto che hanno presentato ricorso alla Corte d’appello di Milano, Ascanio Amenduni, dice di confidare “nella terzietà del giudice”, ricordando che a Taranto il popolo è “sceso in piazza” perché in quella città “ci si ammala, si muore, i bambini nascono a volte con patologie” e “si vive con l’angoscia che quel fumo, che esce e in certe situazioni si sparge, possa farti del male”.

Sull’ex Ilva riparte poi la polemica anche politica: il vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, annuncia di aver depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per “fare piena luce” sulla “posizione dell’avvocato generale della Cassazione Luigi Birritteri”, dopo alcune notizie emerse sulla stampa riguardanti i suo precedenti incarichi politici, con il ministero guidato da Angelino Alfano, che oggi è socio di uno studio legale al quale “appartengono alcuni degli avvocati che assistono Ilva nel procedimento davanti alla Cassazione”. D.C.