Fabio Rovazzi, malattia, fidanzata e figlia del cantante di Andiamo a comandare

Fabio Rovazzi è un’artista musicale nato come Youtuber e arrivato al successo musicale con i suoi tormentoni. Ha avuto esperienza anche nel mondo cinematografico.

Fabio Rovazzi: vita privata

Fabio Rovazzi, pseudonimo di Fabio Piccolrovazzi, è un personaggio web nato come Youtuber per poi ottenere il successo come artista musicale. Nato il 18 gennaio 1994, ha perso il padre nel 2010. Durante la sua adolescenza il cantante si fa conoscere attraverso i social maggiormente in voga come YouTube e Facebook. I suoi video a sfondo comico hanno attirato subito l’attenzione. Inizia gli studi in un Liceo Artistico che poi abbandona per coltivare la passione per la musica.

Il tormentone che l’ha lanciato nella discografia musicale è stato il singolo Andiamo a comandare. I successivi successi sono stati Tutto molto interessante e Volare. L’artista ha avuto anche esperienza nel mondo del cinema con il film Il vegetale. Nel 2021 è sul set del film Con chi viaggi con Lillo e Alessandra Mastronardi. A Sanremo 2022 ha partecipato con Orietta Berti al collegamento sulla nave all’esterno del teatro Ariston.

Fabio Rovazzi: malattia

In un’intervista al Corriere della Sera Fabio ha confessato di aver vissuto un periodo difficile, che però gli ha consentito di ritrovare se stesso. Ha dichiarato: “È stata la prima volta che ho pensato a me stesso dopo cinque anni di focus esclusivo sul lavoro. Fermarsi fa bene alla testa, avevo perso la rotta della mia vita privata. Ora ho più controllo di dove sono e di cosa sto facendo. Non mi sono goduto niente…”.

Fidanzata e figlia del cantante

Fabio Rovazzi è stato fidanzato con la modella russa Karina Bezhenar. Fabio Rovazzi è stato fidanzato con la modella russa Karina Bezhenar. Nata nel 1994, Karen, pseudonimo di Karen Rebecca Casiraghi, è una famosa youtuber e influencer. Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi stanno insieme dal 2019. Pare che i due si siano conosciuti proprio tramite social, quando entrambi erano fidanzati. “Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati – ha detto Rovazzi -. Solo quando siamo stati liberi, e dopo che lei mi aveva scritto su Internet, l’ho invitata a bere qualcosa. Abbiamo chiacchierato per due ore, ci siamo scambiati consigli di lavoro e ci siamo salutati. Stiamo bene e siamo così uniti che a volte penso ci piacerebbe fonderci, essere davvero una cosa sola. Senza Karen mi sento perso”. L’artista non ha ancora figli.