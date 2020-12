Fatale per Guzzini la frase choc sulle vittime del Covid. L’imprenditore si è dimesso da presidenza di Confindustria Macerata

Domenico Guzzini si è dimesso da presidente di Confindustria Macerata. Lo ha annunciato con una lettera nella quale si dice “dispiaciuto tantissimo per aver, anche se involontariamente, coinvolto Confindustria in questa spiacevole vicenda”. Il riferimento è alle forti polemiche provocate da una sua frase (leggi l’articolo) nel corso di un forum on line, parlando dell’emergenza Covid. “Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza” aveva detto l’imprenditore.