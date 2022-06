Fedez e J-Ax, concerto 2022 in piazza Duomo a Milano: ospiti, dove vedere in tv e in streaming, cosa sapere sull’evento benefico

Fedez e J-Ax, concerto 2022: ecco tutte le informazioni sull’evento organizzato da due artisti a Milano. Tanti sono gli ospiti che prenderanno parte alla serata in programma il 28 giugno in Piazza Duomo.

Fedez e J-Ax, concerto 2022 in piazza Duomo a Milano: ospiti

Il concerto evento organizzato dai cantanti Fedez e J-Ax si chiama Love Mi e si terrà il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. Non sarà solo un evento live da poter vivere di persona ma trasmesso anche in tv e in streaming. «Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio» hanno scritto su Instagram i due artisti.

Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti saranno le conduttrici scelte per il concerto. Con loro ci sarà anche Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator. Di seguito, ecco la lista dei cantanti ed ospiti che parteciperanno:

Ariete

Beba

Cara

Dargen D’Amico

Fedez

Frada

Ghali

J-AX

Miles

MYDRAMA

M¥SS KETA

Nitro

Paky

PAULO

Rhove

Rosa Chemical

Rose Villain

Mara Sattei

Shiva

Tananai

Tedua

Fedez e J-Ax, concerto 2022 in piazza Duomo: dove vedere in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso su Mediaset Inifinity dalle 18 e su Italia 1 dalle 19. Il concerto verrà trasmesso gratis in esclusiva streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 18.00 e dalle 19.00 su Italia mentre chi vuole per partecipare in presenza a costo zero.

Cosa sapere sull’evento benefico

Il concerto evento nasce per una modalità benefica. I fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a Tog, onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. “Sono felice di poter dare il mio contributo ad una causa così importante a favore dei bambini affetti da patologie neurologiche molto complesse . ha detto J-Ax-. Attraverso la musica del grande concerto che faremo a scopo benefico, la mia Milano, che ha sempre dimostrato di essere un’eccellenza in tutto, ci permette ancora una volta di essere migliori e di far parte di un bellissimo progetto a favore di chi ha bisogno. Il significato di quel giorno che vivremo insieme non sarà solo fatto di canzonette ma di vivere con gioia quel palco nella speranza di regalare a questi bambini un futuro migliore”. I fondi raccolti saranno utilizzati per la costruzione del nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti che sorgerà a Milano. Già dal 5 giugno è stato messo a disposizione un numero verde solidale, il 45595, per chi sarà presente o chi la seguirà in TV o comunque vorrà contribuire donando 2 euro.

