La recente nomina dell’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov, silurato da Volodymyr Zelensky il mese scorso, a consulente del ministero della Difesa italiano è diventata un caso internazionale. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi da parte di Guido Crosetto, secondo cui Fedorov offrirà la propria consulenza al ministero della Difesa come advisor per l’Innovazione della Difesa, a titolo gratuito, è arrivata la dura reazione di Mosca.

A commentare la nomina è stata, infatti, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui la decisione del ministero della Difesa italiano è “molto ridicola” e degna di una favola satirica di Gianni Rodari.

“Se Gianni Rodari fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente della storia vera”, ha affermato la portavoce durante un briefing, citata dall’agenzia Tass.

Fedorov consulente della Difesa italiana, Mosca attacca Crosetto: “È una storia ridicola”

“È simbolico che l’innovazione in Italia sarà gestita da un uomo che, in una recente intervista, ha riconosciuto l’assoluta inefficacia del suo stesso dipartimento, dichiarando di ritenere che l’efficienza del sistema statale ucraino sia all’incirca del 5%”, ha aggiunto la portavoce.

“Questo è un esempio perfetto di come gli occidentali utilizzano l’Ucraina e gli ucraini”, ha detto ancora la portavoce della diplomazia russa. “Mentre i cittadini comuni vengono mobilitati nelle trincee in Ucraina per affrontare una morte certa, i manager del regime di Kiev stanno convertendo le sconfitte militari in contratti internazionali personali e non se ne vergognano”, ha concluso Zakharova.

La risposta di Crosetto

Davanti a queste accuse, la risposta del ministro Crosetto è stata secca: “Capisco che preferirebbero che le scelte per l’Italia potesse farle qualcuno che senta Mosca prima ma per adesso non è ancora così e si ragiona pensando solo a Roma e non Mosca, Kiev o Washington. Però qualcosa di positivo c’è: se ha letto Rodari, cosa che dubito, avrà capito che non vogliamo fare la fine del topo che mangiava i gatti e quindi serve anche l’esperienza sul campo”.

“Ma dubito che lei o i nostri connazionali, che con il suo messaggio ha voluto mettere in moto, vogliano accettarlo, perché ci vorrebbero deboli e indifesi”, è quanto dichiarato da Crosetto all’ANSA.