Ferzan Ozpetek: carriera, film, compagno e figli del regista de Le fati ignoranti

Chi è Ferzan Ozpetek, il regista turco naturalizzato italiano che ha raggiunto il successo con film come Le fate ignoranti.

Ferzan Ozpetek: biografia, formazione, carriera e film

Ferzan Ozpetek è nato il 3 febbraio 1959 a Istanbul, in Turchia, ed è uno dei registi più famosi e apprezzati dal pubblico e dalla critica contemporanea. Dopo aver trascorso la giovinezza a Istanbul, si è trasferito in Italia nel 1976 per studiare Storia del Cinema all’Università “La Sapienza” di Roma.

Dopo aver seguito svariati corsi di Storia dell’Arte e Regia e aver fatto esperienze teatrali, si è avvicinato al cinema cominciando a lavorare come assistente e aiuto regista. In questo periodo, infatti, ha avuto l’opportunità di lavorare con attori, registi e produttori come Massimo Troisi, Ricky Tognazzi, Sergio Citti o, ancora, Maurizio Ponzi.

Nel ruolo di regista, ha debuttato nel 1997 con Il bagno turco, pellicola che viene accolta con enorme favore sia dal pubblico che dalla critica e che diventa il primo film di Ozpetek a vincere premi e riconoscimenti. La pellicola è stata presentata al Festival di Cannes e altre rassegne cinematografiche organizzate in contesto mondiale.

Nel 2001, ha distribuito Le fate ignoranti, commedia amara con Margherita Buy e Stefano Accorsi, che ha vinto 4 Nastri d’argento e 3 Globi d’oro.

È stato, inoltre, regista di pellicole come La finestra di fronte del 2003, con Raoul Bova e Giovanna Mezzogiorno che ha vinto 5 David di Donatelli e 3 Nastri d’argento; Saturno contro del 2007; Un giorno perfetto del 2008; Napoli velata del 2017; o, ancora, La dea fortuna del 2019.

Fiction tratta da Le fati ignoranti in arrivo su Disney+

Nel 2022, Ferzan Ozpetek debutterà con la fiction Le fate ignoranti, tratta dall’omonimo film del 2001. La serie verrà distribuita in anteprima sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal prossimo 13 aprile e, nel cast, figurano attori comi Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero, Serra Yimalz e Anna Ferretti.

Compagno e figli del regista Ferzan Ozpetek

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ferzan Ozpetek ha sposato con rito civile Simone Pontesilli nel 2016: l’uomo è il compagno del regista da oltre un ventennio.

In occasione di un’intervista rilasciata all’Huffington Post, Ozpetek ha dichiarato: “Simone è la mia vita. Il matrimonio gay non mi interessa, una seria legge sul tema sì. Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio. Il termine sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia”.