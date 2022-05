Festival di Cannes 2022: dove vederlo, ospiti, programmi, madrina e film. Tutte le informazioni sulla 75esima edizione dell’evento dedicato al cinema internazionale.

Festival di Cannes 2022: dove vederlo e ospiti

La 75esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 17 al 28 maggio: all’evento, prenderanno parte i più grandi nomi del cinema internazionale.

Nel 2022, la kermesse cinematografica che figura tra le più importanti d’Europa è finalmente tornata alla normalità dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020 e lo spostamento a luglio nel 2021, sempre causato dall’emergenza sanitaria.

Il festival avrà una durata di dodici giorni durante i quali verranno proiettati numerosi film tra i quali anche molti prodotti italiani, in concorso e non.

Per l’evento, è stato scelto come simbolo il cielo denso di nuvole del Truman Show con protagonista Jim Carrey, che troneggia sulla Croisette e accompagna la kermesse dedicata al cinema internazionale.

Per quanto riguarda gli ospiti, i più attesi sulla Croisette sono grandi nomi internazionali come Tom Cruise, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Tilda Swinton, Idris Elba e ancora Alicia Vikander, Jean Dujardin e David Croneberg, Javier Bardem.

Tra gli attori italiani che parteciperanno al Festival di Cannes 2022, invece, ci saranno Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Margherita Buy, Alice e Alba Rohrwacher, Alessandro Borghi, Luca Marinelli.

Programma e calendario

l programma del Festival di Cannes 2022 prevede un calendario ricco di eventi che procederà a ritmo serrato durante i 12 giorni dedicati alla kermesse cinematografica che può essere consultato nel dettaglio sul sito ufficiale dedicato all’evento.

In questo contesto, tuttavia, tra i tanti eventi in agenda, molti saranno dedicati al popolo ucraino come, ad esempio, nel caso della proiezione del film Mariupolis 2.

Nel giorno di apertura del festival, il 17 maggio, è stato trasmesso il film Coupez o Final cut del regista francolituano Michel Hazanavicius, incentrato sugli zombie.

Il 18 maggio, è in programma Top Gun: Maverick con Tom Cruis e, fuori concorso, viene presentato Esterno Notte di Marco Bellocchio.

Il 19 maggio è la volta di Le otto montagne con Alessandro Borghi e Luca Marinelli mentre, il 21 maggio, Jasmine Trinca presenterà il suo lungometraggio fuori concorso Marcell. Nella stessa giornata, farà ritorno alla kermesse il regista Geroge Miller.

Il 22 maggio, Valeria Bruni Tedeschi proietterà il suo film. Nella giornata del 23 meggio, invece, verrà mostrato in anteprima il documentario su Jerry Lee Lewis di Ethan Coen.

L’Italia sarà protagonista il 25 maggio con Nostalgia di Mario Martone mentre, il 26 maggio, verrà presentato il biopic su Elvis Presley di Buz Luhrmann.

Infine, nella giornata di sabato 28 maggio verranno annunciati i vincitori delle Palme d’Oro.

Giuria e madrina del Festival di Cannes 2022

La giuria del Festival di Cannes 2022 è presieduta dall’attore francese Vincent Lindon che, nel 2021, ha vinto la Palma d’Oro. Accanto all’attore, saranno presenti altri otto membri della giuria ossia:

Jasmine Trinca , attrice e regista italiana;

, attrice e regista italiana; Rebecca Hall , attrice regista e produttrice britannica;

, attrice regista e produttrice britannica; Deepika Padukone , attrice indiana;

, attrice indiana; Noomi Rapace , interprete svedese;

, interprete svedese; Asghar Farhadi , regista iraniano;

, regista iraniano; Ladj Ly , regista francese;

, regista francese; Jeff Nichols , sceneggiatore e regista statunitense;

, sceneggiatore e regista statunitense; Joachim Trier, regista norvegese.

La madrina della 75esima edizione dell’evento, invece, è Virginie Efira, attrice protagonista del film fuori concorso Don Juan di Serge Bozon.

Film in concorso

In occasione del Festival di Cannes 2022, i film in gara che si contenderanno la Palma d’Oro sono i seguenti: