Fibercop e l’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno avviato una collaborazione strategica dedicata allo sviluppo di attività di ricerca e formazione sui temi dell’innovazione delle reti di telecomunicazione. In particolare, il programma di ricerca congiunto avviato con il Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA) della Università Federico II avrà come obiettivo la realizzazione di soluzioni innovative per rendere le reti di telecomunicazione sempre più intelligenti, efficienti e sostenibili. La collaborazione con l’ateneo comprenderà anche iniziative formative dedicate allo sviluppo di competenze avanzate nei principali ambiti di innovazione per le reti di nuova generazione.

Fibercop e Università Federico II insieme per l’innovazione delle reti

Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di Fibercop, ha dichiarato: “L’evoluzione delle infrastrutture digitali richiede una stretta collaborazione tra imprese, ricerca e formazione. Con l’Università Federico II mettiamo a fattor comune competenze scientifiche e industriali per esplorare tecnologie destinate a svolgere un ruolo centrale nelle reti del futuro. Intelligenza artificiale, Digital Twin, edge cloud e tecnologie quantistiche saranno determinanti per realizzare infrastrutture sempre più efficienti e sicure. La collaborazione con il sistema universitario italiano rafforza il contributo di Fibercop allo sviluppo tecnologico del Paese e alla formazione delle professionalità necessarie per guidare la trasformazione digitale”.

Obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione delle infrastrutture digitali verso modelli sempre più automatizzati e capaci di gestire scenari tecnologici complessi. Le attività di ricerca si concentreranno sulla definizione di modelli digitali avanzati di “Digital Twin” in grado di integrare reti in fibra ottica, infrastrutture cloud ed edge cloud, reti mobili 5G e di futura generazione 6G, sistemi di comunicazione quantistica e componenti di cybersecurity. Grazie a questi modelli sarà possibile creare una rappresentazione virtuale e dinamica dell’infrastruttura fisica, utile per analizzarne il funzionamento, prevederne l’evoluzione e ottimizzarne la gestione.

L’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale, strumenti di simulazione avanzata e sistemi di orchestrazione automatizzata consentirà di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, automatizzare le operazioni di rete e accelerare l’introduzione di nuovi servizi digitali, contribuendo anche allo sviluppo degli standard tecnologici di riferimento.

Domenico Accardo, direttore del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati CeSMA dell’Università Federico II di Napoli ha dichiarato: “CeSMA accoglie con grande soddisfazione l’avvio dell’accordo di ricerca con Fibercop, coordinato dalla professoressa Antonia Maria Tulino. La ricerca è incentrata su attività particolarmente significative ed avanzate quali l’operatività multi-dominio e le tecnologie quantistiche. Queste permetteranno di sviluppare soluzioni innovative di connettività evoluta e nuovi servizi wholesale utili ad incrementare il campo di applicazione ed il livello di sicurezza delle comunicazioni in fibra. Il CeSMA ringrazia Fibercop per la fiducia accordata. L’incarico rappresenta un importante riconoscimento delle competenze maturate dal Centro e del suo costante impegno nelle numerose attività sviluppate nel dominio delle comunicazioni digitali”.

Le attività in programma

Le attività coinvolgeranno docenti, ricercatori e specialisti dell’Università Federico II e del CeSMA, mettendo a fattor comune competenze multidisciplinari nei settori delle telecomunicazioni, dell’intelligenza artificiale, dell’ingegneria dei sistemi distribuiti, dell’elettromagnetismo applicato e delle tecnologie quantistiche. Attraverso questa iniziativa, Fibercop e l’Università Federico II confermano il proprio impegno nel promuovere ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo di competenze avanzate, a supporto della trasformazione digitale delle infrastrutture di telecomunicazione, dell’evoluzione dei servizi del futuro e della crescita dell’ecosistema nazionale dell’innovazione.