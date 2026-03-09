Il commercio internazionale di armi torna a crescere con decisione e registra un nuovo riequilibrio geografico segnato dalla guerra in Ucraina, dal deterioramento del contesto di sicurezza europeo e dal rafforzamento dell’industria della difesa occidentale. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sui trasferimenti internazionali di armamenti pubblicato dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), che analizza i flussi globali di sistemi militari nel quinquennio 2021-2025.

Fine guerra mai: Europa primo importatore di armi nel mondo

Secondo i dati aggiornati, il volume complessivo dei trasferimenti di armamenti tra Stati è cresciuto del 9,2 per cento rispetto al periodo 2016-2020, segnando il più significativo incremento registrato nell’ultimo decennio e riflettendo una fase di accelerata ri-militarizzazione del sistema internazionale. Il dato più rilevante riguarda il radicale mutamento dell’equilibrio regionale della domanda. Per la prima volta dagli anni Sessanta l’Europa è diventata l’area con la quota più elevata di importazioni di armamenti, assorbendo il 33 per cento dei trasferimenti globali, superando Asia-Oceania e Medio Oriente. Le importazioni europee di sistemi d’arma sono più che triplicate rispetto al quinquennio precedente, con un incremento pari al 210 per cento. Il conflitto russo-ucraino rappresenta il principale fattore esplicativo di questa dinamica.

Vola l’import di armi in Ucraina

Nel periodo 2021-2025 l’Ucraina è infatti divenuta il maggiore importatore mondiale di armamenti, con il 9,7 per cento del totale globale, una crescita straordinaria rispetto allo 0,1 per cento registrato nel quinquennio precedente. Sul fronte dell’offerta globale, gli Stati Uniti consolidano la loro posizione dominante.

Gli Usa confermano il primato di Paese esportatore di armi

Washington ha aumentato del 27 per cento le proprie esportazioni di armamenti rispetto al periodo precedente, arrivando a rappresentare il 42 per cento del totale mondiale e rafforzando ulteriormente il primato nel mercato internazionale della difesa. Per la prima volta in due decenni, la quota maggiore delle esportazioni statunitensi è stata destinata all’Europa piuttosto che al Medio Oriente, a dimostrazione del profondo mutamento delle priorità strategiche nel continente.

Italia sesto paese esportatore globale

Quattro Stati membri figurano tra i primi dieci esportatori globali: Francia, Germania, Italia e Spagna. Nel quinquennio 2021-2025 le esportazioni italiane di sistemi d’arma sono infatti cresciute del 157 per cento rispetto al periodo precedente, portando il Paese al sesto posto tra i maggiori esportatori mondiali con una quota del 5,1 per cento.