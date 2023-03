Firenze, la manifestazione antifascista è pronta a partire: orari, percorso e chi ha aderito tra i politici

Firenze, la manifestazione antifascista raccoglierà circa 50mila partecipanti per protestare dopo l’agguato di alcuni membri di Azione studentesca di destra davanti al liceo Michelangelo. Al corteo si uniranno anche personaggi politici di rilevanza.

Firenze, la manifestazione antifascista è pronta a partire: orari e percorso

Tutto pronto per la manifestazione anti-fascista di Firenze in difesa della scuola e della Costituzione, dopo il pestaggio di alcuni studenti davanti a un liceo fiorentino ad opera di alcuni membri di Azione studentesca. Il corteo è stato organizzato “per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono”. La protesta raccoglie di fatto l’appello lanciato nei giorni scorsi dalle RSU di tutte le scuole della provincia di Firenze. Durante il corteo sono previste dal palco in piazza Santa Croce alcuni interventi dei rappresentanti eletti nelle Rsu degli istituti scolastici fiorentini, ai quali si aggiungeranno rappresentanti della società civile e di associazioni che hanno assicurato la loro presenza (Arci, Anpi, Acli). Previsto un intervento anche del sindaco di Firenze Dario Nardella.

La partenza è prevista per il pomeriggio di sabato 4 marzo alle ore 15 da piazza Santissima Annunziata. Non mancherà una sosta in via della Colonna, davanti al liceo classico Michelangiolo. Dal liceo si andrà verso Piazza D’Azeglio, Via della Mattonaia, Via Santa Verdiana, Via dell’Agnolo, Via de’ Macci, Via Ghibellina, Via delle Conce, Via San Giuseppe, Via delle Casine, Lungarno della Zecca Vecchia, Piazza Cavalleggeri, Corso Tintori, Via Magliabechi concludendosi in Piazza Santa Croce.

Chi ha aderito tra i politici

Tra i pezzi forti che si uniranno al corteo ci saranno la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, e il leader del M5S, Giuseppe Conte. Alla manifestazione si uniranno il sindaco Dario Nardella ed il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “E’ un’occasione nella quale si ritrova il sentimento più autentico che rende attuale la Costituzione”, le sue parole. Atteso anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Ci sarà anche una delegazione di Italia Viva guidata dall’ex ministra Teresa Bellanova.

Non solo la politica perché in prima linea ecco che ci saranno i dirigenti e docenti da tutt’Italia, studenti, Priorità alla scuola, le Rsu degli istituti, Arci, Anpi, Acli, collettivi. Non solo, dunque, da Firenze e dalla Toscana perché i partecipanti provengono anche da altre regioni come Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia.

Leggi anche: Manifestazione Firenze, Conte e Schlein in testa al corteo