Folco Terzani oggi: età, dove abita, prima moglie, figli, film e libri dello scrittore figlio di Tiziano

Chi è Folco Terzani? Il figlio di Tiziano Terzani è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 2 maggio 2022.

Folco Terzani oggi: età, dove abita, formazione, film, documentari e libri

Folco Terzani è nato il 23 agosto 1969 a New York, negli Stati Uniti d’America, ed ha 52 anni. figlio del giornalista e scrittore Tiziano Terzani e di Angela Staude, ha vissuto la sua infanzia spostandosi nei Paesi in cui il padre veniva inviato per lavoro. Ha avuto la possibilità, ad esempio, di vivere a Singapore, Pechino, Bangkok, Hong Kong, Tokyo e Nuova Delhi.

Per quanto riguarda la sua formazione, ha frequentato le scuole in Cina. Successivamente, si è laureato in Lettere Moderne a Cambridge, nel Regno Unito, per poi iscriversi alla New York University Film School.

Dopo aver trascorso un anno presso la casa dei morenti di Madre Teresa di Calcutta, ha deciso di lavorare a un documentario intitolato Il primo amore di Madre Teresa. Inoltre, avendo subito il fascino dell’asia, ha anche deciso di girare un documentario sui Sadhu dell’Himalaya.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con il padre Tiziano Terzani, curando il romanzo La fine è il mio inizio. Nel 2010, invece, si è occupato di stendere la sceneggiatura del film basata sull’opera paterna.

Un anno dopo, nel 2011, è uscito il suo libro A piedi nudi sulla terra, seguito da Il cane, il lupo e dio, edito da Longanesi nel 2017.

Vita privata, prima moglie e figli dello scrittore figlio di Tiziano Terzani

Per quanto riguarda la sua vita privata, Folco Terzani è molto riservato e non si hanno molte informazioni a riguardo. È noto, tuttavia, che il figlio di Tiziano Terzani sia sposato con una donna di nome Geia, nata da padre indonesiano e madre fiorentina.

A quanto si apprende, inoltre, pare che Folco e Geia abbiano avuto un figlio di nome Cosimo.