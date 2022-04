Francesca Barra e Claudio Santamaria: figli, storia d’amore, da quanto stanno insieme e come si sono conosciuti

Francesca Barra e Claudio Santamaria: sono definiti come la coppia più bella e longeva del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti da adolescenti e si sono rincontrati da adulti.

Francesca Barra e Claudio Santamaria: figli e storia d’amore

Francesca Barra è stata in passato sposata con Marcello Molfino, dal 2005 al 2016. Dopo un anno dal divorzio, la giornalista Barra ha annunciato il suo fidanzamento con l’attore Claudio Santamaria. I due si sono sposati prima negli Stati Uniti e poi, nel 2018, a Policoro. Dalla loro unione è nata la figlia Atena, nel febbraio 2022.

L’annuncio della nascita della piccola è arrivata sui social: “È nata la nostra Atena! Mamma e papà innamorati”. Tuttavia, prima della nascita della loro prima figlia, Atena, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno vissuto nel 2019 il dramma dell’aborto: “Era un dolore che proprio non avevamo contemplato. Le mie tre gravidanze precedenti erano state serene. Quando ho capito tutto io sono entrata in un buco nero, ti accorgi di essere vulnerabile, fragile, e che non esiste un termometro sul dolore”.

Da quanto stanno insieme e come si sono conosciuti

La giornalista Barra e l’attore Santamaria si erano già conosciuti da picco a Policoro, paese di origine di lei, e luogo di vacanza di lui perché la madre era della Basilicata. Così lei racconta il loro primo incontro: “Mi aveva invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Non mi sono mai dimenticata il sorriso di quel ragazzo romano. Recentemente Claudio mi ha confessato che anche lui era rimasto colpito dal mio sguardo, anche se nelle estati successive non ci siamo più considerati“, aveva svelato la giornalista parlando a Verissimo nel 2019.

Mentre la giornalista era ancora insieme con l’ex marito, è scattato qualcosa: “Una sera siamo usciti a cena come due amici e abbiamo chiacchierato fino alle quattro del mattino. Poi ci siamo seduti su un marciapiede vicino al Colosseo e lì qualcosa è successo. Da allora non ci siamo più lasciati”. Per un po’ di tempo è stata una relazione tenuta in segreto così come il matrimonio a Las Vegas, perché lei doveva proteggere la privacy delle sue tre figlie avute con il precedente marito.