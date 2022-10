Francesco Pantaleoni è sposato con la sua fidanzata storica? Età, dove vive, rapporto con Gabriele Cirilli, vita privata, moglie, compagna e figli

Chi è Francesco Pantaleoni, il comico e attore italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di martedì 25 ottobre?

Francesco Pantaleoni: età, dove vive, carriera e rapporto con Gabriele Cirilli

Nato il 3 marzo 1956 a Napoli, il comico e attore Francesco Pantaleoni ha 66 anni ed è alto 180 centimetri. Ha manifestato la sua passione per il teatro sin da bambino, cominciando a frequentare la scuola d’arte drammatica del Circo Srtisti di Napoli negli anni ’70. Dopo aver concluso il suo percorso formativo, ha iniziato a collaborare con varie compagnie teatrali per circa un decennio, cementando le sue competenze e tecniche recitative. Appena diciottenne, riesce a guadagnare 20-25 mila lire al giorno. A 20 anni, è già un attore molto noto e richiesto anche per la sua capacità di spaziare da ruoli comici a ruoli serie con incredibile facilità e maestria.

Negli anni ’90, è approdato sul piccolo schermo, interpretando ruoli iconici a Mai Dire Gol con la Gialappa’s Band e Quelli che il Calcio di Fabio Fazio. Inoltre, è apparso anche a L’Ottavo nano condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

Per il cinma, ha recitato in 16 pellicole tra le quali possono essere citate Blues Metropolitano, Baci e Abbracci o ancora Terra bruciata.

Nel 2020, è stato uno dei concorrenti di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Partecipa nuovamente anche nel 2022 dove ha cantato Brividi di Mahmood e Blanco in coppia con il suo coach Gabriele Cirilli. Recentemente ha preso parte a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2 e a Made in Sud.

A settembre 2022, figura tra i concorrenti di Nudi per la Vita, evento condotto da Mara Maionchi per promuovere la prevenzione del tumore.

È sposato con la sua fidanzata storica? Vita privata, moglie, compagna e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Paolantoni non ha legami sentimentali e non ha mai avuto dei figli. Il comico e attore ha più volte dichiarato di non credere nell’istituzione del matrimonio. Inoltre, non si hanno informazioni circa sua precedenti storie d’amore.

A quanto è possibile apprendere dal suo profilo Instagram, ha un gatto è estremamente legato.