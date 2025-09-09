Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Emmanuel Macron prova a uscire subito dalla crisi politica francese. Per farlo punta tutto su Sebastien Lecornu. Il presidente francese ha infatti deciso di nominare premier l’ex ministro della Difesa, secondo quanto riportato da alcuni media del Paese, come l’emittente televisiva Bfmtv. Lecornu, finora a capo del ministero delle forze armate, è un uomo considerato di fiducia da Macron e proviene dall’area di destra. A lui sarà affidato il compito di consultare i partiti e provare a costruire gli accordi necessari per governare nei prossimi mesi. Il primo obiettivo di Lecornu sarà quello di adottare il bilancio e trovare una convergenza dell’Assemblea nazionale per governare.

Lecornu, 39 anni, è un fedelissimo di Macron e sarà quindi il successore di Francois Bayrou. Proprio Bayrou questa mattina ha rassegnato le sue dimissioni all’Eliseo, dopo il voto dell’Assemblea nazionale nel quale non è riuscito a ottenere la fiducia. Il passaggio di consegne tra il premier dimissionario e il nuovo primo ministro è previsto per domani, a mezzogiorno.