Francia, niente fiducia a Bayrou: cade il governo

L'Assemblea nazionale francese ha votato contro la fiducia al premier Bayrou: cade così il governo e la palla torna in mano a Macron.

Cade il governo francese. L’Assemblea nazionale ha votato contro la fiducia al premier Francois Bayrou: a votare contro sono stati 364 deputati, solo 194 i voti a favore e 25 gli astenuti. L’esito – come previsto – porterà il capo del governo a dimettersi nelle prossime ore.

Bayrou dovrebbe rimettere il suo mandato nelle mani del presidente, Emmanuel Macron, nella giornata di domani. Poi il presidente dovrebbe iniziare le sue consultazioni per la formazione del nuovo governo. Sembra infatti evidente che Macron non voglia indire nuove elezioni, come fatto un anno fa, ma preferisca cercare una soluzione con un diverso governo.

Macron sembra quindi intenzionato a ignorare le pressioni di chi, Marine Le Pen in testa, ritiene un “obbligo” lo scioglimento delle camere. Non mancano gli inviti alle dimissioni anche nei confronti dello stesso Macron, che sembra però escludere questa ipotesi.