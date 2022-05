Franco Simone Oggi: età, canzoni, carriera e vita privata del cantautore

Chi è Franco Simone, il cantautore italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 19 maggio?

Franco Simone Oggi: età, canzoni e carriera

Franco Simone è nato il 21 luglio 1949 ad Acquarica del Capo, comune situato in provincia di Lecce, ed ha 72 anni. Sesto di nove figli, dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico “Dante” di Casarano, si è iscritto alla facoltà di Ingegneria all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel mondo della musica italiana, ha debuttato nel 1972 quando ha vinto il Festival di Castrocaro con il brano Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti). Nel 1973, ha partecipato a Canzonissima condotto da Pippo Baudo mentre, nel 1974, ha presentato il brano Fiume grande al Festival di Sanremo senza riuscire ad arrivare in finale ma riscuotendo un enorme successo nelle vendite. La canzone, infatti, è stata tradotta anche in spagnolo e in francese, divenendo nota rispettivamente come Rio Grande e Je ne comprends plus rien.

Nel 1976, è uscito l’album Il poeta con la chitarra dal quale è stato estratto il singolo Tu… e così sia che ha riconfermato il successo del cantautore nei paesi di lingua spagnola. Con Tentazione è stato tra i vincitori dell’edizione invernale del Festivalbar.

Al 1977, risale la vittoria del Premio Paroliere a Monicelli Terme che gli è stato conferito dalla critica per i suoi testi poetici.

Ha preso parte al reality show Music Farm nel 2005, duettando con Mietta ed è stato voce solista de Il vento di Mykonos, opera-concerto in onda su Rai 1 nel 2006, in occasione della quale ha collaborato con Fausta Vetere, Emanuela Loffredo, Nicola Ulivieri e Rita Cammarano.

Vita privata del cantautore

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni su Franco Simone. È noto, tuttavia, che il cantautore sia sposato con Piera Romoli e che la coppia abbia una figlia di nome Sara.