Frank Carpentieri, chi era il dj di Made in Sud: vita privata, carriera, malattia e causa morte

Frank Carpentieri era lo storico dj del programma di Rai2 Made in Sud. All’età di 47 anni si è spento dopo aver combattuto contro una grave malattia. Nel mondo musicale e dello spettacolo ha collaborato con noti artisti.

Frank Carpentieri, chi era: vita privata

Frank Carpentieri si è spento per sempre all’età di solo 47 anni. Musicista e dj nella vita, ha iniziato ad appena 18 anni a lavorare in vari locali di Napoli tra cui il Club Sea Wold e dal 1998 anche al Velvet. Ha avuto come dj esperienze anche all’estero come Ibiza in Spagna. Molto riservato nella vita privata, si era a conoscenza però di una figlia.

Frank Carpentieri: carriera

Carpentieri era diventato famoso e riconosciuto soprattutto perché è stato l’autore di tutte le musiche del programma “Made in Sud”. Nel corso della sua carriera, aveva collaborato con numerosi artisti della scena musicale partenopea e nazionale, tra cui Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt, Subsonica.

La malattia e causa morte

Da tempo combatteva contro una grave malattia: un cancro ai polmoni. Carpentieri era ricoverato da tempo all’ospedale Monaldi di Napoli e ha subito una serie di operazione anche nel periodo del Covid. La sua situazione purtroppo si è aggravata e nella notte tra il 28 e il 29 settembre, ha chiuso gli occhi per sempre. In uno degli ultimi post aveva ringraziato tutti quelli che gli sono stati vicini: “grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita”.

