Gaia: fidanzato, sorella e genitori della cantante brasiliana da X Factor a Sanremo

Chi è Gaia: la giovanissima cantante ha un passato recente nei talent musicali. Sarà ospite nella 72esima edizione di Sanremo durante la terza serata.

Chi è Gaia: vita privata

Gaia Gozzi, in arte solo Gaia, è una cantante e cantautrice di origini italo brasiliane. Nasce a Gustalla un paesino in provincia di Reggio Emilia nel 1997. Sua madre ha origini brasiliane, da giovane faceva la ballerina poi per anni ha fatto la pubblicitaria e le ha trasmesso la passione per la musica.

Gaia: fidanzato

La cantante attualmente è fidanzata con Daniele Dezi, produttore e collaboratore musicale di artisti del calibro di Achille Lauro e Coez.

Daniele Dezi è un produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale. Dezi fa parte del duo di producer “Frenetik&Orang”, è originario di Roma ed è papà di una bimba di 7 anni di nome Ella, nata da una precedente relazione.

Gaia: sorella e genitori

Gaia ha il padre Cristiano, dirigente d’azienda, mamma Luciana, stylist di origini brasiliane e due sorelle più giovani, Giorgia (21 anni) e Frida (10 anni).

Gaia si definisce “una mulatta bianca” ; avere i genitori di due etnie diverse le ha insegnato l’importanza della “diversity culturale” , anche se il fatto di essere “sospesa” tra l’Italia e il Brasile non sempre è stato facile, quando era più piccola

A proposito della famiglia, ha dichiarato in un’intervista: “Mia sorella minore Giorgia, stesso papà e stessa mamma, è mulatta come me, ma è più scura. La gente non pensava che fossimo sorelle”.

Da X Factor a Sanremo

Dopo un soggiorno negli Stati Uniti, la cantante decide di presentarsi a X- Factor e viene presa nella squadra di Fedez classificandosi addirittura seconda nel risultato finale. In seguito, ha partecipato ad Amici vincendo il serale per far sì che il suo brano fosse tra i dieci più passati dalla radio.

Inoltre, si è classificata diciannovesima nella classifica finale del Festival 2021. Sarà ospite, al posto dei Coma Cosa risultati positivi al Covid, nel corso della terza serata nella 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022.