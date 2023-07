Galliani in pole per succedere al Cav. Gli elettori del collegio alle urne il 22 e 23 ottobre. Già sfilati Pier Silvio e Paolo Berlusconi

Gli elettori del collegio uninominale 6 (Monza) della Lombardia per il Senato torneranno alle urne nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 per eleggere chi dovrà subentrare a Palazzo Madama in sostituzione del deceduto Silvio Berlusconi. La data per le elezioni suppletive è stata individuata dal governo, che dovrà ora proporla al presidente della Repubblica, che indirà con decreto i comizi elettorali.

Le ipotesi

Nelle elezioni di settembre 2022, Silvio Berlusconi si era aggiudicato con il 50,3 per cento dei voti il seggio di Palazzo Madama superando nella sfida uninominale Federica Perelli, assessora a Seregno, scelta dal Partito Democratico e ferma al 27,1 per cento. Per il seggio lasciato vacante dalla scomparsa del leader di Forza Italia il centrodestra potrebbe candidare Adriano Galliani, che ha già dato la sua disponibilità.

Già senatore dal 2018 al 2022 con Forza Italia, Galliani in caso di elezione potrebbe essere costretto a lasciare la presidenza del Monza. Sul seggio resosi vacante con la morte dell’ex Cavaliere erano circolate anche le voci di un possibile interessamento di Paolo Berlusconi, ma il fratello del fondatore di Fininvest non parrebbe intenzionato a scendere in politica.

Così come il figlio maggiore del leader scomparso, Pier Silvio, che ha chiarito lo stesso concetto durante la recente presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset, pur riconoscendo che “Forza Italia garantisce stabilità” al governo Meloni. Ma almeno per ora un suo coivolgimento diretto sarebbe escluso.