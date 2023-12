Gazzelle, chi è: vita privata, nome vero, Sanremo e carriera

Gazzelle è un cantautore che da diversi anni sta cercando di affermarsi nella musica indie in particolare. Nel 2024 parteciperà come big al Festival di Sanremo. Arriva da una serie di successi di pubblico e critica.

Gazzelle, chi è: vita privata e nome vero

Flavio Bruno Pardini, in arte è Gazzelle, nasce il 7 dicembre del 1989 a Roma. Il suo nome deriva dal modello di scarpe Gazelle di Adidas. Ha iniziato a suonare per i locali della Capitale a 22 anni specializzandosi in musiche elettroniche e per l’indie pop. Il cantautore è legato sentimentalmente con Ilaria Loriga, fotomodella, attrice e sportiva.

Sanremo e carriera

Il cantautore prenderà parte come big al Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus. Nel 2016 pubblica il singolo Quella te che lo lancia nel mondo della musica indie in particolare. Il suo primo album esce nel 2017 dal titolo Superbattito. Nel 2019 lancia il secondo album, Punk, anticipato da singoli come Tutta la vita e Sopra. Poi il terzo album, arrivato nel 2021 con il titolo di Ok. Un disco di grande successo seguito nel giro di pochi mesi da una nuova versione, ribattezzata Ok un cazzo.