Geert Wilders, chi è l’esponente dell’estrema destra che ha vinto le elezioni in Olanda

Geert Wilders è il leader di estrema destra amico di Matteo Salvini che ha vinto le elezioni politiche in Olanda. Wilders è considerato anti europeista e contro anche l’Islam. Non ha ottenuto la maggioranza ma è risultato il più votato.

Geert Wilders, chi è l’esponente dell’estrema destra

Geert Wilders è nato nel 1963 a Venlo, nei Paesi Bassi, da una famiglia cattolica. Il padre è olandese, la madre è indonesiana. Ha fondato nel suo Paese il Partito per la libertà e viene definito come un estremista di destra contro Unione europea ed Islam. Wilders è presente nel panorama politico dal 1998. Viene soprannominato Mozart per la sua vistosa chioma bionda. Wilders si dichiara antifascista, anticomunista, filosemita e antislamista.

Ha vinto le elezioni in Olanda

Nelle elezioni in Olanda Wilders è risultato il più votato con il 23,8% dei voti. Testa a testa per il secondo posto tra la lista dei Socialdemocratici-Verdi (PvDA-GL) guidata dall’ex commissario europeo Frans Timmermans (al 15% dei voti) e i liberali di destra (Vvd) guidati dall’ex ministra della Giustizia Dilan Yesilgoz (14,4%). Gli altri partiti sono più lontani, a partire dal Movimento dei cittadini boeri (Bibb) che rappresenta gli agricoltori: si ferma al 5,5%. Più indietro il populista Thierry Baudet che guida il Forum per la Demcorazia (FvD), che non va oltre il 2,2%. “Faccio appello agli altri partiti. Finora siamo stati in campagna elettorale. Ora la campagna è finita e dovremo cercare un terreno comune e lavorare insieme”, ha detto Wilders davanti alla folla di sostenitori.