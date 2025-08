Generali continua a trattare con Mediobanca e intanto fa registrare una nuova crescita dell’utile netto

Utile netto in crescita, buyback da mezzo miliardo e trattativa che va avanti con Mediobanca per l’offerta su Banca Generali. In occasione dei dati semestrali, Generali rende noto che valuterà nelle prossime settimane l’offerta, in modo da ragionare sulla potenziale partnership industriale.

Il Leone ha ricevuto dall’istituto guidato da Alberto Nagel una lettera contenente informazioni aggiuntive sull’offerta, ma ora valuterà senza fretta. Come spiega il group ceo di Generali, Philippe Donnet, “non ci sono vincoli di tempo: prenderemo il tempo che ci vuole per valutare bene l’opportunità e la qualità dell’offerta”.

Conti positivi per Generali: crescono i profitti

Andando ai conti, nei primi sei mesi Generali fa registrare premi lordi pari a 50,5 miliardi (+0,9%) grazie allo sviluppo del segmento Danni (+7,6%). Nel semestre l’utile netto normalizzato è in crescita (+10,4%) a 2,2 miliardi “grazie all’ottima performance operativa”. In forte aumento il risultato operativo, a quota 4 miliardi (+8,7%), grazie al contributo dei segmenti Danni, Vita e Asset Management.

Positivo il dato della raccolta netta Vita, pari a 6,3 miliardi. Il gruppo avvia inoltre un buyback da 500 milioni. Donnet parla di “eccellenti risultati” che “confermano un ottimo avvio del piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ con una performance positiva del nostro business assicurativo e della nostra piattaforma globale di Asset Management. Il segmento Danni è cresciuto in maniera significativa in tutte le principali aree geografiche”.