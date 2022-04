Genocidio, cos’è e cosa significa? I casi più famosi nella storia

Genocidio è una parola che purtroppo si è ripetuta più volte nel corso della storia. Nell’aprile 20202, il presidente USA Joe Biden più di una volta, è intervenuto accusando Putin di “genocidio”, gettando ulteriore benzina sul fuoco.

Genocidio, cos’è e cosa significa?

Il genocidio è il fenomeno con cui vengono indicati ” crimini contro l’umanità “, ed è inteso come lo “sterminio sistematico , in tutto o in parte, di un gruppo sociale di persone, la cui motivazione principale sono principalmente le differenze di nazionalità, razza, religione e differenze etniche”.

La parola genocidio deriva dal greco genos che significa razza, tribù o nazione , e la radice latina termine -cida , significa uccidere . Il termine è stato creato da Raphael Lemkin, avvocato e consigliere ebreo polacco del dipartimento di guerra degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. La parola genocidio inteso come crimine di guerra fu utilizzato la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale con la morte di milioni di ebrei.

I casi più famosi nella storia

Purtroppo la storia umana ha conosciuto tanti casi di genocidio che tanta sofferenza ha causato a diverse generazioni di popoli:

Olocausto armeno: fu la deportazione forzata e lo sterminio di un numero indeterminato di civili armeni, stimato tra un milione e mezzo e 2 milioni di persone, dal Giovane governo turco nell’Impero ottomano, dal 1915 al 1923.