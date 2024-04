Germania, arrestato l’assistente di un europarlamentare Afd: è accusato di essere una spia dei cinesi

Sarebbe una spia dei cinesi. Per questo motivo è stato arrestato in Germania un assistente dell’eurodeputato dell’estrema destra dell’Afd, Maximilian Krah, candidato anche alle prossime elezioni. L’accusa è di spionaggio a favore di Pechino, secondo quanto comunicato dalla procura tedesca.

La persona arrestata è Jian Guo, un cittadino tedesco che lavora come assistente di Krah a Bruxelles dal 2019. La procura tedesca ritiene che sia “un dipendente di un servizio segreto cinese”.

L’accusa nei confronti dell’assistente dell’eurodeputato Afd, spia dei cinesi

In particolare nel gennaio del 2024 l’imputato “ha ripetutamente trasmesso informazioni sui negoziati e sulle decisioni del Parlamento europeo al suo contatto dei servizi segreti”. Inoltre “ha anche spiato i membri dell’opposizione cinese in Germania per conto dei servizi segreti”, secondo l’accusa.

L’arresto è avvenuto lunedì nella città di Dresda, nella Germania orientale: le sue case, compresa quella di Bruxelles, sono state perquisite. Per l’Afd le accuse rivolte a Jian Guo sono “molto inquietanti”, ma “poiché non abbiamo altre informazioni sul caso, dobbiamo attendere ulteriori indagini da parte della procura federale”, fa sapere il portavoce del partito.

Ora l’uomo si presenterà davanti a un giudice per la convalida dell’arresto. In passato l’eurodeputato per cui lavora, Krah, era stato criticato nel proprio partito proprio per la sua vicinanza a Pechino. Di recente, inoltre, aveva rilasciato interviste a una piattaforma filorussa, ovvero Voice of Europe, inserita nella lista delle sanzioni da parte del governo ceco.