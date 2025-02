Orrore in Germania, dove un’auto è piombata sulla folla a Monaco di Baviera, provocando la morte di una donna e il ferimento di una quindicina di persone durante una manifestazione organizzata dal sindacato dei Verdi.

L’uomo alla guida, la cui identità non è stata ancora rivelata, era al volante di una Mini Cooper che procedeva a grande velocità. Per cause ancora da accertare, ha travolto numerose persone.

Germania, un’auto piomba sulla folla a Monaco di Baviera: un morto e almeno quindici feriti

La polizia tedesca sta indagando per appurare se il conducente del mezzo – che è stato “messo in sicurezza” e “non rappresenta più un ulteriore pericolo” – sia finito contro la folla intenzionalmente, per un’avaria del veicolo o, come riportano i media tedeschi, per aver confuso il freno con l’acceleratore.

Domani è in programma, proprio nella città tedesca, la Conferenza sulla Sicurezza, con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, attesi oggi a Monaco di Baviera.

“Siamo sul posto con forze ingenti”, ha scritto la polizia di Monaco sui social media, spiegando che al momento stanno lavorando per verificare quanto accaduto e che seguiranno ulteriori informazioni nel corso della giornata.