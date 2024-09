Questa mattina il centro di Colonia è stato scosso da una forte esplosione. A causare la deflagrazione, avvenuta accanto al locale Vanity, sull’Hohenzollernring, sarebbe stato un ordigno. Questo è quanto riferisce l’emittente Wdr secondo cui, dopo l’esplosione, è scatta una vasta operazione della polizia. Nell’area d’ingresso dell’edificio, i pannelli del soffitto sono caduti e i vetri delle finestre sono andati in frantumi.

La polizia non ha ancora fornito alcuna informazione sul possibile movente. Le indagini vengono condotte in tutte le direzioni e nulla al momento viene escluso. Gli agenti, accorsi in massa, hanno avvertito che “l’Hohenzollernring è chiuso tra Rudolfplatz e Friesenplatz” e che “la zona dovrebbe essere evitata”.

Un portavoce della polizia ha confermato che l’esplosione ha avuto luogo alle 5:50. “Abbiamo isolato una vasta area e le indagini sono in corso”, ha detto, precisando che non si registrano morti o feriti. Un video di una telecamera di sorveglianza nell’area d’ingresso del club Vanity, di cui dispone Express, mostra una persona che indossa una felpa con cappuccio che lascia una borsa davanti all’ingresso e si allontana. Poco dopo avviene l’esplosione. Dal video non è chiaro se l’uomo avesse dei complici.