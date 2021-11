In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.643 contagi e 62 decessi. I dati risultano in aumento rispetto a esattamente una settimana fa, quando erano stati registrati 23.607 contagi e 43 decessi. L’incidenza su 100mila abitanti è salita a 386,5, rispetto al dato di 372,7 del giorno prima e di 303,0 di una settimana fa; un mese fa lo stesso dato si attestava a 95,1.

“Quasi tutti” i tedeschi “alla fine dell’inverno saranno vaccinati, guariti o morti”, ha detto il ministro della Salute, Jens Spahn (nella foto), rivolgendo un drammatico appello alla cittadinanza affinché si vaccini. “Questo con la variante delta è molto probabile”, ha aggiunto spiegando che i non vaccinati con grande probabilità contrarranno il Covid entro la fine dell’anno.

La cancelliera Angela Merkel ha affermato che le misure anti-Covid attuali in Germania “non sono sufficienti” per fronteggiare la gravità della pandemia. “Abbiamo una situazione che sovrasterà tutto quello che abbiamo avuto finora”, ha aggiunto. Per la cancelliera, neanche la regolamentazione che esclude da parte della vita pubblica i non vaccinati sarò sufficiente.