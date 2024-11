In Germania torna ad affacciarsi l'incubo del terrorismo islamico: arrestato un 17enne che pianificava un attentato a un mercatino di Natale

In Germania torna ad affacciarsi l’incubo del terrorismo islamico. Stando a quanto trapela, la giustizia tedesca ha arrestato un giovane diciassettenne “radicalizzato”, sospettato di avere pianificato un attentato, che aveva come obiettivo un mercatino di Natale nel nord del Paese. Il giovane è sospettato “di preparazione di un grave atto terroristico, di un atto di violenza che minaccia la sicurezza dello Stato e di cospirazione per commettere un omicidio”, ha annunciato la procura di Flensburg (nord).

L’arresto è avvenuto il 6 novembre a Elmshorn, nella regione dello Schleswig-Holstein, ma è stato comunicato solo oggi. Secondo l’accusa, l’indagine ha rivelato “una significativa radicalizzazione dell’imputato” e questo “atteggiamento estremista islamico ha portato a piani di attacco molto concreti”. Secondo informazioni del quotidiano Bild, il giovane, turco-tedesco, voleva utilizzare un camion per compiere il suo attentato ad un mercatino di Natale.

In Germania torna ad affacciarsi l’incubo del terrorismo islamico: arrestato un 17enne che pianificava un attentato a un mercatino di Natale

Gli investigatori hanno intercettato conversazioni e letto messaggi inviati dal sospettato, facendo temere che intendesse uccidere persone in modo mirato, secondo la stessa fonte. Per i media tedeschi, nella primavera di quest’anno le autorità locali sarebbero state avvertite dai servizi segreti americani.

La Germania è stata teatro di un attacco con camion contro un mercatino di Natale nel dicembre 2016, rivendicato dal gruppo Stato islamico (IS), che ha provocato 12 morti nel centro di Berlino. Si tratta finora dell’attacco jihadista più mortale perpetrato sul suolo tedesco. Dopo l’attacco senza precedenti del movimento islamico palestinese Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza, le autorità tedesche hanno aumentato la loro vigilanza di fronte alla minaccia islamica e alla recrudescenza dell’antisemitismo.