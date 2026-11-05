Già 351 creature uniche e irripetibili morte dalla tregua a Gaza

“Ogni bambino è una creatura unica e irripetibile”, ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio letto martedì 3 novembre all’Istituto degli Innocenti di Firenze per gli 80 anni dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Nello stesso testo la premier ha scritto che a Gaza “i più piccoli continuano a pagare il prezzo più alto” e che l’Italia “è la Nazione occidentale che ha effettuato più evacuazioni sanitarie”.

Quel martedì le autorità israeliane hanno chiuso il valico di Rafah, che è l’unico passaggio della Striscia verso l’Egitto, fermando aiuti, merci, carburante e gas da cucina, e fonti militari hanno spiegato alla televisione pubblica israeliana Kanche la decisione nasce da un presunto contrabbando e dalle interferenze delle forze di sicurezza di Hamas. Il valico israeliano di Kerem Shalom, dicono le stesse fonti a Kan, resta aperto. Secondo il quotidiano Haaretz, a Rafah sono stati rimandati indietro 97 pazienti che aspettavano di uscire con i loro accompagnatori. Le evacuazioni sanitarie, quel giorno, si sono fermate lì.

Lo stesso giorno, in un parco di Gaza City, un drone israeliano ha colpito una tenda di sfollati e l’ospedale al-Shifa ha identificato la ragazza che è arrivata già morta: Rimas al-Madhoun. Aveva 17 anni. Secondo l’Associated Pressl’esercito israeliano ha detto di aver colpito un miliziano entrato in Israele il 7 ottobre 2023, senza dire se il bersaglio fosse lei, e nel video della stessa Associated Press, in cui il padre piange sul corpo della figlia, la camicia è sporca del suo sangue. Al 20 ottobre l’Unicef contava 351 bambini uccisi nella Striscia dall’annuncio della tregua dell’ottobre 2025, e per le Nazioni Unite si resta bambini fino a diciotto anni. Rimas al-Madhoun ci rientra, “creatura unica e irripetibile”.