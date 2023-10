Giambruno licenziato dalla Mediaset? Chi al suo posto e cosa farà il giornalista

Giambruno sospeso e probabilmente licenziato dalla Mediaset: la decisione è arrivata dopo i polemici fuorionda in cui è scivolato l’ex compagno della premier Giorgia Meloni. Doppia notizia negativa per il giornalista che dopo la separazione dalla premier è costretto a rinunciare anche al programma “Diario del Giorno”. Questa mattina Giorgia Meloni, con un post, aveva ufficializzato l’addio al compagno dopo circa 10 anni di storia. “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Giambruno licenziato dalla Mediaset?

Andrea Giambruno è stato sospeso dalla conduzione del programma “Diario del Giorno”. Secondo quanto riferisce il Corriere, Mediaset starebbe valutando il licenziamento di Giambruno per “violazioni del codice etico aziendale a cui potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali”.La polemica e la decisione sia del programma sia dell’azienda è arrivata dopo i fuorionda in cui il giornalista è stato a suo malgrado protagonista con volgarità e corteggiamenti nei confronti di una giornalista.

Chi al suo posto e cosa farà il giornalista

Luigi Galluzzo sostituisce Giambruno a “Diario del Giorno”. Già ieri al posto dell’ex compagno di Meloni (assente per moderare un convegno) aveva condotto Manuela Boselli. Per adesso bocche cucite da parte dell’ex compagno della premier che ha lavorato in diverse produzioni andate in onda sulla rete Mediaset: da Quinta Colonna a Matrix, da Mattino 5 a Stasera Italia. Volto di Tgcom24, è stato anche conduttore di Studio Aperto. Una vita, insomma, alla Mediaset che si interrompe con le polemiche e in modo davvero triste per il giornalista.