Giampiero Mughini a Ballando con le Stelle: età, altezza, partito politico, libri, moglie e figli del giornalista

Chi è Giampiero Mughini, il giornalista che sta partecipando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Giampiero Mughini a Ballando con le Stelle: età, altezza, partito politico, libri

Nato a Catania il 16 aprile 1941, Giampiero Mughini ha una madre di origini siciliane e un padre di origini toscane. Dopo aver frequentato il liceo classico, si è laureato in Lingue e letterature moderne con 110 e lode presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Si è iscritto all’albo dei giornalisti dal quale è stato radiato nel 2007 per aver scritto due articoli durante un periodo di sospensione provocato da uno spot di telefonini.

Nel 1963, ha fondato e diretto la rivista Giovane Critica che ha accompagnato i movimenti di contestazione del ’68 a cui ha preso parte in modo estremamente attivo. Intanto, ha collaborato con altri giornali come Il Manifesto, Lotta Continua, Reporter, L’Europa, Panorama, Libero e Il Foglio.

Successivamente, nel 1978, ha debuttato al cinema come attore in Ecce bombo. È apparso anche in Sogni d’Oro del 1981, Il mio West del 1998 e L’allenatore nel pallone 2 nel 2008.

Negli anni ’90, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show e L’appello del martedì. Data la sua passione per il calcio, è diventato membro fisso del format Controcampo o di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.

Moglie e figli del giornalista

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato Michela Pandolfi nel 1993. La donna è una stimata e affermata costumista che lavora nel mondo dello spettacolo. La coppia non ha avuto figli.

Nel 2021, sia Mughini che Pandolfi sono stati ospiti de Le parole della settimana dove hanno rivelato di non aver mai avvertito la necessità o la voglia di avere dei figli.

Nel 2022, il giornalista è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e gareggia in coppia con la maestra Veera Kinnunen.